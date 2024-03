Alessandra Tarantino/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Di Euronews

Dopo il forfait di venerdì, il Papa partecipa alla veglia pasquale in Vaticano. Il pontefice ha letto la lunga omelia. In Italia e in Francia controlli per garantire la sicurezza. A Gerusalemme meno credenti a causa della guerra a Gaza