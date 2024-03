Venerdì Santo: Papa assente alla Via Crucis, controlli a Gerusalemme

Di Euronews

Il pontefice da forfait alla celebrazione al Colosseo. Il Vaticano fa sapere che il Papa preserva la saluta per la messa della Pasqua. Misure straordinarie a Gerusalemme

Per la seconda volta consecutiva, Papa Francesco non ha preso parte alla tradizionale Via Crucis davanti al Colosseo a Roma. Il capo della Chiesa cattolica ha annullato la sua partecipazione per motivi di salute quando la cerimonia stava per iniziare. L'annuncio è arrivato tramite la sala stampa vaticana.

Secondo il Vaticano, Francesco ha voluto prendersi una pausa per la celebrazione della Veglia Pasquale e ha seguito la funzione in tv dalla sua residenza in Santa Marta. Lo scorso anno il pontefice non aveva partecipato alla Via Crucis a causa del maltempo e perché era stato appena dimesso dall'ospedale.

Preoccupano le condizioni di Papa Francesco

Cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Francesco. Durante la domenica delle Palme il Papa non ha letto l'omelia e non l'ha fatta nemmeno leggere a un sostituto. Il Vaticano ha minimizzato sull'accaduto, ma le condizioni del pontefice restano sotto osservazione mentre si avvicina a compiere 88 anni.

Nel pomeriggio il Papa aveva celebrato la liturgia del Venerdì Santo nella Basilica di San Pietro. È stata la prima volta che Francesco stesso ha composto le meditazioni della Via Crucis, che rievoca la passione e la crocifissione di Gesù. Il Papa ha evitato in gran parte i riferimenti al presente, come la guerra e la violenza, e si è concentrato sulle riflessioni teologiche. Ha invitato i fedeli a imparare dall'umiltà e dal silenzio per trovare uno spazio di preghiera autentica e di contemplazione interiore nel ritmo frenetico della vita.

In Terra Santa la guerra nella Striscia di Gaza oscura le celebrazioni

A Gerusalemme, dove le processioni del Venerdì Santo attirano solitamente migliaia di visitatori stranieri, hanno partecipato soprattutto cristiani palestinesi, alcuni stranieri che vivono a Gerusalemme e qualche turista imperturbabile. Le processioni si sono svolte sotto stretta sorveglianza. I cristiani palestinesi della Cisgiordania occupata da Israele, che di solito vengono a Gerusalemme per la Pasqua, erano in gran parte assenti. Dal 7 ottobre, hanno bisogno di permessi speciali per passare attraverso i posti di blocco a Gerusalemme. Nella Striscia di Gaza, decine di credenti si sono riuniti in una chiesa che funge anche da rifugio per circa 600 rifugiati. Molti hanno spiegato che non sono venuti senza paura.

Le processioni per il Venerdì Santo nel resto del mondo

In molti luoghi del mondo, il Venerdì Santo viene celebrato con eventi e processioni colorate e persino con rievocazioni della crocifissione. Nella città svizzera di Romont, la processione è composta da venti donne vestite di nero con il volto velato, che portano gli strumenti della Passione (chiodi, martello, corona di spine) su cuscini di velluto rosso. La tradizione risale al Medioevo e mantiene il suo carattere religioso, anche se è diventata un'attrazione per i turisti.

A Siviglia, la pioggia ha impedito lo svolgimento delle tradizionali processioni del Venerdì Santo per la prima volta in undici anni, con migliaia di persone che hanno assistito alla sfilata delle confraternite tradizionali attraverso la città con i loro abiti con le figure della crocifissione.