Di Euronews

A crearlo il miglior cioccolatiere della Francia, Nicolas Cloiseau della Maison du chocolat di Parigi. Ci sono volute 35 ore per realizzarlo e sono stati prodotti solo dieci esemplari

Il miglior cioccolatiere francese ha presentato le sue uova di Pasqua, ispirate quest'anno ai Giochi Olimpici di Parigi, sempre più vicini.

Nicolas Cloiseau, Miglior artigiano cioccolatiere di Francia e Chef chocolatier della Maison du Chocolat di Parigi, ha creato L'uovo contro il tempo, una scultura di cioccolato in cui l'enorme uovo centrale rappresenta un cronometro, circondato da una pista che contiene alcune uova più piccole che rappresentano gli atleti olimpionici.

Ci sono volute 35 ore e 7,6 chili di cioccolato per creare l'opera, realizzata interamente a mano. Ne sono stati prodotti solo dieci esemplari al prezzo di 2.500 euro l'uno.

Il prezzo elevato è in linea con il generale aumento del costo delle uova di Pasqua e del cioccolato: i dolci simbolo delle festività pasquali costano in media il 5 per cento in più in Francia rispetto all'anno scorso.

È la conseguenza dei prezzi record del cacao, causati principalmente dai cattivi raccolti. Si suppone che questo sia il motivo per cui le uova più piccole della scultura si trovano in cima ai sacchi di "cacao" e indossano le medaglie del "primo posto".