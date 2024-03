Di Euronews

Sale a 115 il numero delle vittime dell'attentato nel centro commerciale a Mosca. Oltre cento i feriti, di cui molti gravi. Arrestati 11 presunti aggressori. L'Isis ha rivendicato l'attacco

Sono almeno 114 le persone morte, di cui tre bambini, e oltre 140 i feriti nell'attentato nella centro commerciale Crocus City Hall, nel quartiere Krasnogorsky di Mosca. Un gruppo di almeno tre assalitori ha aperto il fuoco, presumibilmente con fucili Kalashnigov, nella hall dell'edificio e poi si è diretto in una sala concerti dove era in corso un'esibizione di una band rock.

Molte persone sono riuscite a fuggire, ma gli aggressori hanno fatto esplodere anche degli ordigni che hanno provocato un grosso incendio. Le fiamme sono state domate durante la notte tra venerdì e sabato, ma parte del tetto dell'edificio è crollato. Le autorità locali hanno fatto sapere che il numero delle vittime potrebbe aumentare perché 115 persone sono state portate in ospedale e alcune si trovano in condizioni gravi.

L'Isis ha rivendicato l'attacco a Mosca

Nella notte l'Isis-k, branca afghana del sedicente Stato islamico, ha rivendicato l'attacco. "I combattenti dello Stato Islamico hanno attaccato un grande raduno di cristiani nella città di Krasnogorsk, alla periferia della capitale russa, Mosca, uccidendo centinaia di persone e causando una grande distruzione prima di ritirarsi nelle loro basi in sicurezza", lo ha riportato l'agenzia di stampa Amaq affiliata al gruppo terroristico.

Arrestati 11 sospetti in Bryansk

Sabato mattina, il capo del comitato per la politica dell'informazione della Duma di Stato, Alexander Khinshtein, ha detto che le forze dell'ordine avevano arrestato due presunti sospettati dell'attacco terroristico e che erano ancora in corso le ricerche di altri assalitori coinvolti. All'interno dell'autosono stati trovatiuna pistola PM, un caricatore per un AKM fucili d'assalto e passaporti di cittadini tagikistani.

"Secondo le informazioni preliminari, la Renault su cui viaggiavano i sospettati è stata scoperta di notte vicino al villaggio di Khatsun, nel distretto di Karachinsky, nella regione di Bryansk. L'auto non si è fermata su richiesta delle forze dell'ordine e ha cercato di scappare", ha scritto. sul canale Telegram.

Khinshtein ha aggiunto che durante l'inseguimento è stata aperta la sparatoria e l'auto si è ribaltata. "Un terrorista è stato arrestato sul posto, gli altri sono scomparsi nella foresta. A seguito della perquisizione, intorno alle 03:50, un secondo sospetto è stato scoperto e arrestato. La ricerca degli altri continua. Tutte le forze dell'ordine sono coinvolte l’operazione”, ha aggiunto.

Il servizio stampa del Cremlino ha poi riferito che il direttore dell'Fsb Alexander Bortnikov ha detto a Putin che erano state arrestate 11 persone, tra cui quattro terroristi che avevano partecipato attivamente all'attacco.

Gli Usa avevano lanciato l'allarme per il rischio attentati in Russia

Lo scorso 7 marzo l'ambasciata statunitense a Mosca aveva diramato un'allerta di sicurezza secondo la quale il personale dell'ambasciata stava monitorando notizie riguardanti piani imminenti di estremisti durante grandi eventi pubblici a Mosca, inclusi concerti. L'ambasciata invitava i cittadini statunitensi a evitare raduni nelle successive 48 ore. Pochi giorni prima le autorità russe avevano fatto sapere di aver ucciso in Inguscezia tre membri dell'Isis che stavano pianificando degli attentati.

Putin aggiornato sulla situazione

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto sapere che il presidente Vladimir Putin è costantemente aggiornato sulla situazione e che ha avuto già colloqui con i ministri dell'Interno e delle Emergenze. Il leader russo al momento non ha rilasciato dichiarazioni. Molti però i messaggi di cordoglio indirizzati a lui e al resto della popolazione da parte dei leader mondiali.

Eventi sospesi e rafforzate le misure di sicurezza in Russia

L'agenzia di stampa Tass fa sapere intanto che gli eventi di massa previsti per il 23 e 24 marzo sono stati cancellati a Mosca e in altre regioni. Anche gli enti culturali federali non terranno eventi di questo tipo nei prossimi giorni. I teatri di Mosca hanno annullato gli spettacoli, i cinema e i musei hanno sospeso le attività, mentre alcune università hanno annunciato la cancellazione delle lezioni del sabato. Le misure di sicurezza sono state rafforzate nella capitale e in altre regioni anche negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.