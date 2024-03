Di Euronews

Hanno assaporato la libertà e un po' di pesce, ma non per molto. Alla fine i coccodrilli fuggitivi sono stati recuperati e messi in condizione di non nuocere.

È successo nella provincia di Samut Sakhon, vicino a Bangkok.

È stato messa in campo una grande caccia al coccodrillo per rintracciare e catturare le due dozzine di esemplari fuggiti da un allevamento locale. Il proprietario ha allertato le autorità e gli abitanti del luogo.

Il titolare dell'allevamento ha spiegato che un muro di cemento che circondava il luogo dove erano custoditi i coccodrilli è crollato e l'acqua li ha letteralmente travolti, liberandoli e trasportandoli direttamente nei pescosi stagni circostanti.

L'operazione di ricerca ha dovuto coprire un'area di 5-6 ettari. I coccodrilli scappati dall'allevamento sono animali adulti, lunghi fino a 4 metri e pesanti fino a 100 kg, e non è la prima volta che si assiste a fughe di questo tipo.

14 rettili sono stati catturati e riportati nell'allevamento, mentre gli altri sono ancora in libertà e sono ricercati.