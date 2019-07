La foto del giorno: un bacio al coccodrillo

L'hobby di Juan Cerdas è quello di nutrire i coccodrilli selvaggi durante il "Crocodile River Tour". In questo scatto bacia un enorme coccodrillo nel fiume Tarcoles, in Costa Rica, un fiume con una delle più alte popolazioni di coccodrilli del mondo. Esemplari lunghi fino a 5 metri che, sostengono Juan e i suoi colleghi, "non sono aggressivi come si vuol far credere".