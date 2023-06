Di Lottie Limb

Qual è la correlazione tra l'amore e i dinosauri? I ricercatori svelano il significato della sorprendente scoperta in uno zoo costaricano

Nel primo caso noto di "parto vergine" tra le specie, è stato scoperto che una femmina di coccodrillo si è autofecondata.

L'esemplare, americana di 18 anni, è stata tenuta lontana dagli altri coccodrilli in uno zoo in Costa Rica, ma ciò non le ha impedito di produrre un feto completamente formato all'interno di uno dei suoi ovuli nel 2018.

Cinque anni dopo, i ricercatori hanno stabilito che il feto era geneticamente identico alla madre al 99,9%, confermando che non aveva padre.

Questo tipo di riproduzione asessuata è nota come "partenogenesi" ed è stata documentata in numerose specie tra cui uccelli, lucertole e serpenti, ma mai prima nei coccodrilli.

Gli esperti della Virginia Tech attribuiscono ai guardiani dello zoo del Parque Reptilandia il merito di aver notato che c'erano sette uova dall'aspetto fertile all'interno della sua covata, che sono state poi incubate artificialmente.

Dopo aver fallito la schiusa, le uova sono state aperte per esaminarne il contenuto: ebbene, sei contenevano materia "non distinguibile", ma uno aveva al suo interno un feto non vitale completamente formato, di sesso femminile.

Nelle loro nuove scoperte, pubblicate sulla rivista della Royal Society Biology Letters, i ricercatori suggeriscono che tali "nascite vergini" potrebbero non essere rilevate tra i coccodrilli.

Perché le "nascite vergini" tra i rettili sono in aumento?

C'è stata una "crescita sorprendente" nella partenogenesi registrata negli ultimi due decenni, affermano i ricercatori.

La curiosa concezione è stata documentata in uccelli, rettili non aviari come serpenti, lucertole e pesci "elasmobranchi", in particolare squali, razze e pesci sega.

Un apparente aumento è in parte dovuto ad una maggiore consapevolezza del fenomeno, nonché a balzi in avanti nella genetica molecolare.

Una scienza più raffinata ha permesso di "districare" la partenogenesi dai casi di "deposito di sperma femminile a lungo termine", che può durare più di sei anni in alcune specie e quindi è la principale teoria alternativa per le gravidanze misteriose.

Poiché il gruppo dei coccodrilli, che comprende anche alligatori e gaviali, è privo di cromosomi sessuali, questa scoperta è particolarmente interessante per i ricercatori.

Le "nascite vergini" dei coccodrilli potrebbero non essere notate

“Sebbene non sia raro che i rettili in cattività depongano covate di uova - scrivono i ricercatori - dato il periodo di isolamento dai compagni, queste sarebbero normalmente considerate non vitali e scartate.

Questi risultati suggeriscono quindi che le uova dovrebbero essere valutate per la potenziale vitalità quando i maschi sono assenti".

E dato che la partenogenesi può avvenire anche in presenza di potenziali compagni, i casi di nascite del genere tra i coccodrilli possono non essere notati quando le femmine vivono con i maschi.

A volte sono stati individuati serpenti prodotti da soli, perché i loro colori o segni chiarivano che non era coinvolto un maschio, ma il fenomeno è più difficile da carpire tra coccodrilli senza test genomici.

"Intuizioni allettanti" sul sesso dei dinosauri

La partenogenesi è stata documentata nei due rami principali degli "arcosauri" esistenti: uccelli e coccodrilli.

I ricercatori affermano che offre "intuizioni allettanti" sulle possibili capacità riproduttive dei "parenti" estinti, in particolare dei dinosauri, concludendo che qualcosa chiamato "automix di fusione terminale" è la spiegazione più probabile.

Ciò comporta la fusione del nucleo dell'uovo con il suo "nucleo gemello", un'altra piccola cellula prodotta contemporaneamente alla cellula uovo, ma che generalmente non può essere fecondata.

La partenogenesi è comune nelle specie in via di estinzione?

Il coccodrillo americano è un grande predatore che, grazie alla sua tolleranza all'acqua salata, può prosperare dalla Florida al Perù.

Ma è attualmente nell'elenco IUCN delle specie a rischio di estinzione in natura.

È stato suggerito che la partenogenesi possa essere più comune nelle popolazioni a bassa densità, come quelle sull'orlo dell'estinzione, sebbene siano necessari ulteriori studi.