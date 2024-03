Lo statunitense ha vissuto all'interno del cilindro di metallo, che pompava artificialmente aria nei suoi polmoni, da quando ha contratto la poliomelite a sei anni. Nonostante la sua condizione era diventato avvocato. La sua storia ha fatto il giro del mondo, diventando d'ispirazione

È morto l'11 marzo, all'età di 78 anni, Paul Alexander, l'uomo statunitense che dopo essere sopravvissuto alla poliomelite, contratta quando aveva sei anni, ha trascorso la sua intera vita all'interno di un polmone d'acciaio che gli permetteva di respirare.

L'annuncio è stato dato sulla sua pagina GoFundMe, attraverso la quale centinaia di persone contribuivano alle sue spese mediche. La storia dell'"uomo nel polmone d'acciaio" negli anni aveva fatto il giro del mondo. "La sua storia ha viaggiato in lungo e in largo, influenzando positivamente persone in tutto il mondo. Paul è stato un modello incredibile che continuerà a essere ricordato”, si legge sul sito web.

L'uomo nell'ultimo periodo viveva in un piccolo monolocale di Dallas, in Texas, quasi permanentemente confinato nella macchina di trecento chili. Secondo SkyNews le sue condizioni di salute erano peggiorate. Sarebbe morto dopo essere stato ricoverato d'urgenza la scorsa settimana a causa di un'infezione da Covid, che gli è risultata fatale.

La storia dell'"uomo nel polmone d'acciaio"

Alexander contrasse la malattia virale nell'estate del 1952, rimanendo paralizzato dal collo in giù. Fu portato d'urgenza in un ospedale del Texas e si risvegliò all'interno del cilindro di metallo dove ha poi trascorso il resto della sua vita, che utilizzava la pressione per pompare artificialmente l'aria nei suoi polmoni.

Nel tempo Alexander aveva anche imparato a respirare "meccanicamente", inghiottendo l'aria e spingendola in gola, avendo così l'occasione di lasciare il polmone d'acciaio per qualche ora. Questo gli ha permesso di viaggiare in aereo, partecipare alle proteste per i diritti dei disabili, rappresentare i clienti in tribunale.

Nonostante la sua condizione, Alexander si era laureato in legge ed era divenuto un rispettato avvocato. Nel 2020 aveva pubblicato la storia della sua vita in un libro dal titolo Tre minuti per un cane. I suoi amici dicono che era un uomo con una grande gioia di vivere. Lui stesso, tempo fa, aveva raccontato al Guardian di essersi abituato a quella vita, che gli aveva comunque riservato alcuni traguardi.