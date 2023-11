Di Euronews

Un uomo affetto dal Parkinson torna a camminare ed avere una vita normale

Si tratta di una speranza enorme per i pazienti che hanno perso la mobilità e la capacità di camminare a causa di una malattia neurologica. Un team di ricercatori franco-svizzeri ha impiantato degli elettrodi nella colonna vertebrale di un paziente affetto dal morbo di Parkinson. L'uomo, 63 anni, è riuscito a riacquistare l'uso delle gambe.

Dice Jocelyne Bloch, professoressa di neurochirurgia al CHUV di Losanna: "Gli elettrodi sono stati posizionati nella regione del midollo spinale che controlla le gambe. E per questo abbiamo dovuto farlo posizionarli in modo molto preciso in modo da attivare simmetricamente ciascuno dei muscoli delle gambe, e poi collegato questi elettrodi ad uno stimolatore o ad una forma di pacemaker che può essere programmato dall'esterno. Quindi è tutto sotto la pelle".

Aggiunge Gregoire Courtine, neuroscienziato, professore al Politecnico federale di Losanna: "Negli ultimi 20 anni abbiamo lavorato per sviluppare protocolli di stimolazione del midollo spinale estremamente precisi.. e a un certo punto ci siamo chiesti: non potremmo in definitiva applicare gli stessi concetti per migliorare i disturbi della deambulazione a causa del morbo di Parkinson? In definitiva, abbiamo un midollo spinale intatto e che non riceve più informazioni dal cervello".

A differenza del più comune Alzheimer, il morbo di Parkinson non causa necessariamente demenza, sebbene tali effetti possano esistere. La malattia, che colpisce piuttosto gli uomini e nella stragrande maggioranza le persone over 50, colpisce in primo luogo i movimenti. I tre sintomi principali sono tremori, rigidità dei muscoli e difficoltà nell'iniziare qualsiasi gesto.

Marc, affetto da parkinson da 25 anni: «Questa operazione mi rende indipendente, mi permette di andare a fare la spesa, di fare la spesa... Voglio dire, ora è una storia diversa. Sono tornato a una vita normale. Sono andato in Brasile. Potrei andare a piedi".