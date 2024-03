Portogallo: verso le elezioni anticipate di domenica 10 marzo

Di Euronews

I portoghesi sono chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento e determinare il presidente del Consiglio dopo la crisi del terzo governo guidato da António Costa

Portogallo al voto domenica 10 marzo per le elezioni legislative anticipate annunciate lo scorso novembre dopo le dimissioni del primo ministro uscente, il Socialista António Costa, in seguito alla notizia del suo coinvolgimento in un’indagine per corruzione.

L'Alleanza democratica (Ad) guidata dal Partito socialdemocratico di Luis Montenegro sarebbe al momento in vantaggio con il 29,3 per cento dei voti sul Partito socialista (Ps) di Pedro Nuno Santos, fermo al 23,3 per cento.

Secondo un sondaggio di Intercampus pubblicato dal quotidiano Jornal Economico, nelle intenzioni di voto il consenso del partito sovranista Chega sarebbe sceso al 15,5 per cento rispetto al 16,5 per cento di febbraio. Nonostante il lieve calo di Chega i partiti di destra raccolgono comunque il 52,7 per cento delle intenzioni di voto contro il 35,2 per cento dei partiti di sinistra.

Domenica 10 marzo gli occhi saranno puntati proprio anche su Chega (che in portoghese significa “Basta”), fondato nel 2019 da André Ventura, 41 anni, ex-commentatore di calcio e già esponente del Partito social democratico. Si è presentato per la prima volta in occasione delle elezioni europee del 2019, quando ha concorso insieme al Partito popolare monarchico, ottenendo l’1,6 per cento dei voti senza conseguire alcun seggio. Il partito guidato da Ventura rimane la terza forza politica lusitana.