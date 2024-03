Di Euronews

I primi dati delle elezioni legislative in Portogallo vedono la coalizione di centrodestra Alleanza Democratica in vantaggio: exploit di Chega che raddoppia i consensi, in forte calo i socialisti

Secondo i primi exit poll, la coalizione di centrodestra Alleanza Democratica è in vantaggio alle elezioni legislative di domenica 10 marzo in Portogallo con il 29-33 per cento dei voti. Il Partito socialista si attesta tra il 25 e il 29 per cento. Exploit dei populisti di estrema destra Chega che raddoppiano i consensi con il 14-17 per cento, in aumento rispetto al 7 per cento del 2022.

L'Alleanza Democratica (Ad) di centrodestra dovrebbe ottenere da 83 a 91 seggi nel Parlamento di 230 seggi, rispetto ai 69-77 seggi dei socialisti che governano dal 2015: sono i numeri del sondaggio dell'Università Cattolica portoghese, pubblicato nella prima serata di domenica da Rtp, dimostratosi accurato nelle precedenti elezioni.

Il leader dell'estrema destra portoghese, André Ventura, ha salutato un "risultato assolutamente storico" alle elezioni generali di oggi per il suo partito, che secondo diversi exit poll ha raddoppiato il suo punteggio rispetto a due anni fa.