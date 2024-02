Martin Scorsese ha ricevuto l'Orso d'oro alla carriera al Festival del cinema di Berlino. Dopo decine di film, tra cui Taxi driver (1976) e Toro scatenato (1980), i critici pensano che a 81 anni Killers of the flower moon possa essere il migliore del regista

Oltre 50 anni di carriera e altrettante opere, Martin Scorsese è stato premiato martedì con l'Orso d'Oro alla carriera al Festival del Cinema in corso a Berlino.

Il regista statunitense di origini italiane, 81 anni, ha diretto capolavori come Taxi driver, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi (1990) e film popolarissimi come The wolf of Wall Street (2013), ma è ancora all'apice grazie al western Killers of the flower moon, candidato a dieci Oscar.

"La Berlinale, per me, è davvero importante perché nel 1980 - credo fosse, circa 20, 40, 43 anni fa - abbiamo presentato in anteprima Toro scatenato, e quindi c'è un posto molto speciale nel mio cuore per Berlino" ha detto Scorsese sul red carpet del Theater am Potsdamer Platz, dove è stato accompagnato da una delle figlie, Francesca.

Dopo l'Orso d'oro Scorsese potrebbe ricevere un altro Oscar

A festeggiare il regista sono arrivate a Berlino numerose star del cinema, tra cui Sharon Stone, diretta da Scorsese in Casino (1995).

Dopo la premiazione, al Festival è stato proiettato The Departed - Il bene e il male (2006), per cui Scorsese ha vinto l'Oscar alla regia, in attesa di un possibile bis il 10 marzo nella prossima edizione a Los Angeles.