Di Euronews

L'attrice francese Judith Godrèche ha chiesto l'istituzione di una commissione di indagine sugli abusi sessuali nel cinema francese. In particolare accusa Benoît Jacquot e Jacques Dillon di abusi nel momento in cui ha recitato per loro. "Negli Usa non c'è sacralizzazione del regista come in Francia"