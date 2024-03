L'esercito ucraino ha abbattuto una nave russa vicino alla Crimea. Pesanti attacchi di Mosca nell'est, 44 nella sola regione di Sumy, mentre in due sono morti nel Donetsk. Droni russi anche su Odessa, Kiev ne intercetta 18 su 22. Intanto in Germania si accende il dibattito sui missili Taurus

L'esercito ucraino avrebbe affondato la corvetta russa Sergej Kotov al largo dello Stretto di Kerch, fra la penisola di Crimea e la Russia continentale, in seguito a un attacco condotto con dei droni. A riferirlo è il canale Telegram "Crimean Wind".

L'imbarcazione sarebbe già stata colpita nel settembre scorso e secondo il ministero della Difesa ucraino era già stata pesantemente danneggiata.

Attacchi russi a Sumy, due morti nel Donetsk

L'Aeronautica ucraina riferisce di aver abbattuto 18 dei 22 droni russi di tipo Shahed lanciati nella notte tra lunedì e martedì da Balaklava, in Crimea. A essere colpita è stata la città di Odessa dove alcuni edifici tra cui una struttura sanitaria in disuso e un'abitazione sono stati danneggiati. Non si sono registrate vittime.

Gli attacchi di Mosca non si sono fermati neanche nell'est del Paese, pesantemente bersagliato. In 44 diversi attacchi l'esercito russo ha colpito undici città nella regione di Sumy. Nella sola città di Seredyna-Buda si sono sentite 67 esplosioni nelle ultime 24 ore.

Due uomini di 29 e di 31 anni in Ucraina sono rimasti uccisi a causa dei bombardamenti russi di lunedì aKramatorsk, nella regione del Donetsk. Altre tre persone sono rimaste ferite secondo quanto riporta il ministro degli Interni Igor Klymenko su Telegram.

I numerosi bombardamenti russi hanno in totale ferito 19 civili nel Donetsk.

La Germania divisa su consegna missili Taurus: il no di Scholz

In Germania la fuga di notizie sui missili Taurus ha polarizzato il dibattito sulla consegna di armi a lungo raggio a Kiev.

Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha invitato il proprio governo a "considerare intensamente" l'ipotesi di fornire i missili da crociera Taurus all'Ucraina durante un incontro con la stampa a Podgorica. "A mio parere, la situazione di fatto è molto, molto chiara", ha affermato Baerbock. Anche la Gran Bretagna ha esortato la Germania a fornire i Taurus a Kiev.

Ma già in precedenza il cancelliere Olaf Scholz aveva respinto la consegna di armi a lungo raggio all'Ucraina. Lunedì il cancelliere ha insistito sul fatto che non avrebbe donato armi a Kiev che potrebbero colpire lo strategico ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea occupata.

"È inaccettabile consegnare un sistema d'arma che arriva molto lontano e poi non pensare a come il controllo sul sistema d'arma possa avvenire", ha detto Scholz lunedì. "E se si vuole avere un controllo e questo funziona solo se sono coinvolti soldati tedeschi, per me è fuori discussione", ha aggiunto. Scholz ha poi sottolineato che il dibattito su un singolo sistema d'arma non deve far dimenticare che la Germania ha stanziato quest'anno sette miliardi di euro in aiuti militari per l'Ucraina.