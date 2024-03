Di Euronews

Secondo il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius l'intercettazione dei militari dell'Aeronautica tedesca diffusa dai media russi sarebbe una conseguenza di un "errore individuale"

Si allarga la vicenda degli audio diffusi nei giorni scorsi dai media in cui militari tedeschi discutono delcoinvolgimento delle truppe in Ucraina edell'impiego di missili Taurus.

La fuga di notizie durante la conversazione in cui sono state rivelate informazioni sulle tattiche militari della Germania e dei suoi alleati europei e statunitensi, sarebbe stata causata da un "errore individuale". Lo ha detto martedì 5 marzo il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, secondo cui uno degli ufficiali presenti a una teleconferenza militare in Ucraina, intercettata dalla Russia, potrebbe aver violato il protocollo di sicurezza utilizzando una linea non sicura per connettersi.

Pistorius: la telefonata potrebbe essere il risultato di una raccolta casuale di dati non sicuri

Pistorius ha dichiarato ai giornalisti che la telefonata di 38 minuti tenuta sulla piattaforma WebEx e successivamente trapelata sulla tv statale russa, non è stata intercettata da una singola spia del Cremlino ma potrebbe essere molto probabilmente il risultato di una raccolta casuale di dati non sicuri a margine dell'airshow di Singapore. Uno dei partecipanti si sarebbe connesso dalla sua camera d'albergo: il suo telefono cellulare o una connessione non sicura nel suo hotel avrebbero poi causato la vulnerabilità della chiamata. Pistorius ha aggiunto che si stanno esaminando misure disciplinari, poichè il militare tedesco ha violato le rigide linee guida di sicurezza non utilizzando una connessione sicura e autorizzata.