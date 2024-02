Polonia: estesa la protezione ai rifugiati ucraini fino al 30 giugno

Di Magdalena Chodownik & Euronews

La Polonia ospita circa un milione di ucraini fuggiti dal Paese dopo l'invasione russa in Ucraina, il numero più alto di tutti i Paesi europei. Le interviste di Euronews

Via libera del presidente polacco Andrzej Duda all'estensione dei benefici per i rifugiati ucraini in Polonia fino al 30 giugno.

La Polonia ospita circa un milione di ucraini fuggiti dal Paese dopo l'invasione russa in Ucraina, il numero più alto tra i Paesi Ue: secondo i dati delle Nazioni Unite sono circa seimilioni i rifugiati residenti all’estero dopo il 24 febbraio 2022.

Oltre alla proroga del permesso di soggiorno, secondo la norma i rifugiati ucraini non dovranno lasciare gli alloggi forniti dal governo polacco. Medici, dentisti, infermieri e ostetriche ucraini potranno inoltre continuare a lavorare in Polonia fino al 30 giugno.

La legge si basa sulla decisione dell'Ue di estendere la protezione per i rifugiati ucraini fino al 4 marzo 2025: dopo le tensioni al confine tra Polonia e Ucraina degli scorsi mesi, è possibile che Varsavia estenda la misura anche oltre giugno 2024.