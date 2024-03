Di Euronews

Circa 200 richiedenti asilo sono accampati fuori dall'Ufficio internazionale di protezione a Dublino: non hanno un alloggio dove andare

Sono un popolo che ha conosciuto le pene dell'emigrazione, hanno previsto quindi un ministro per l'Integrazione, Roderic O'Gorman, ma non hanno previsto che l'Irlanda sarebbe arrivata a non avere più alloggi, né per i migranti né per i cittadini irlandesi.

Circa duecento richiedenti asilo sono accampati sia fuori dall'Ufficio internazionale di protezione a Dublino sia in altri luoghi della città, con le tende, i sacchi a pelo e il piccolo budget offerto loro dal governo per la ricerca autonoma di un appartamento dove abitare.

Nel 2023 sono state tredicimila le richieste di asilo in Irlanda e il flusso in ingresso non ha accennato a diminuire nel 2024. L'accoglienza è stata messa a dura prova anche dall'arrivo di oltre centomila persone dall'inizio del conflitto in Ucraina.

Le proteste: "Più case per gli irlandesi"

La crisi legata ai flussi migratori, che rende ancor più stringente quella abitativa, ha scatenato polemiche e diversi moti di rabbia alla fine dello scorso anno, dalle proteste alimentate dalla destra a Dublino all'incendio - probabilmente doloso - che ha devastato l'hotel Ross Lake House di Rosscahill, nella contea di Galway, che avrebbe dovuto ospitare una settantina di richiedenti asilo.

Chi manifesta contro migranti e richiedenti asilo sostiene che la priorità deve essere data ai 14mila irlandesi attualmente senza un alloggio.

D'altro canto, il trattamento riservato ai richiedenti asilo ha fatto infuriare i membri dell'opposizione al parlamento irlandese, che accusano il governo di aver scatenato una guerra culturale.

L'opposizione: "Per i migranti condizioni disumane"

"Tra abbandono, proprietà vuote, prezzi eccessivi, l'assenza di una politica di alloggi sociali, il governo ha fatto un pasticcio, aggravato da questa contrapposizione tra rifugiati e senzatetto che sfocia in una vera e propria guerra culturale" ha detto Bríd Smith del partito People Before Profit.

L'ultima ondata di richiedenti asilo, arrivata a Dublino, si è trovata a vivere in tende senza acqua corrente, elettricità e servizi igienici. Una situazione insostenibile, sia secondo i detrattori delle politiche di accoglienza sia per chi sottolinea le condizioni indegne in cui i richiedenti asilo sono costretti a vivere.

In Irlanda, nei secoli, più del doppio dell'attuale popolazione nazionale, stimata attorno ai 5 milioni di abitanti, è stata costretta a emigrare.

Ora, rispetto ai locali, i flussi di rifugiati sono diventati consistenti e un problema da affrontare dall'attuale maggioranza di governo.