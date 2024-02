Di Euronews

In Ucraina cinque civili sono morti e altri dieci sono rimasti feriti nell ultime 24 ore, a causa degli attacchi russi effettuati con droni e missili. Mosca ha preso di mira diverse regioni

PUBBLICITÀ

Cinque civili morti e dieci feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore, a causa degli attacchi russi. Lo riporta il Kyiv Independent. Sono state segnalate vittime civili nelle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson e Sumy.

Le autorità ucraine affermano che le truppe russe hanno lanciato sette missili di vario tipo e 14 droni Shahed sull'Ucraina nella prima mattinata di lunedì. L'aeronautica ucraina sostiene di aver intercettato nove droni e tre missili.

I morti civili nelle ultime ore: colpite diverse regioni dell'Ucraina

Nella regione di Sumy, una coppia è stata uccisa quando le forze russe hanno usato bombe aeree guidate per attaccare il villaggio di Yunakivka, situato a meno di 10 chilometri dal confine con la Russia.

A Nikopol nella regione di Dnipropetrovsk un uomo è stato ucciso quando un drone russo ha lanciato esplosivi direttamente sul suo camion. Il camionista aveva 57 anni.

Quattro persone sono rimaste ferite quando le forze russe hanno preso di mira il centro regionale di Dnipro, ha riferito il governatore della regione di Dnipropetrovsk Serhii Lysak.

Nella regione di Kherson, gli attacchi russi hanno ucciso due persone e ne hanno ferito una, ha riferito il governatore di Kherson Oleksandr Prokudin.

Il governatore della regione di Donetsk Vadym Filashkin ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite a Kostiantynivka, Kurakhove, Zakitne, Maksymilianivka e Chasiv Yar.

Il capo di Stato maggiore dell'esercito russo visita le truppe

Gli attacchi sono avvenuti un giorno dopo che il capo di Stato maggiore dell'esercito russo, il generale Valery Gerasimov, ha visitato un posto di comando al fronte e ha premiato i militari con alcune medaglie. Li ha inoltre ringraziati per il coraggio dimostrato nei combattimenti.

Secondo quanto comunicato lunedì dal Ministero della Difesa russo, il comandante della 58esima armata ha riferito a Gerasimov della situazione attuale in prima linea.

Lo stesso giorno il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky e il ministro della Difesa Rustem Umerov hanno visitato i posti di comando al fronte, dove hanno discusso della protezione delle truppe dai droni e dagli attacchi aerei.

I funzionari ucraini affermano che la metà di tutto il supporto militare occidentale promesso all'Ucraina non arriva in tempo, complicando il compito dei pianificatori militari e costando, in ultima analisi, la vita dei soldati nella guerra contro la Russia.