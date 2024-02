Di Euronews

Migliaia di persone sono scese in piazza in molte città europee per mostrare il loro sostegno all'Ucraina e ai suoi cittadini rifugiati in Ue. Dall'inizio del conflitto oltre sei milioni hanno lasciato il Paese

PUBBLICITÀ

L'Unione europea è scesa in piazza per sostenere la fine della guerra iniziata due anni fa dopo l'invasione russa dei territori ucraini. Decine di città europee sono scese in piazza per mostrare il loro astio verso questo conflitto, sostenendo le comunità ucraine e i rifugiati.

In Spagna ci sono state manifestazioni in città come Madrid, Barcellona, Murcia e tante altre. Un rappresentante di una delle associazioni ucraine ha detto che è importante non dimenticare che, mentre la guerra entra nel suo terzo anno, ci sono tendenze che suggeriscono che l'attenzione verso il conflitto diminuirà.

manifestazione a Lisbona Armando Franca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Manifestazioni e sostegno in Europa

In molti Paesi, i politici locali e persino i leader dei partiti hanno partecipato alle manifestazioni per dimostrare il sostegno agli ucraini e per incoraggiare altri politici europei a fare altrettanto.

Oltre sei milioni di ucraini hanno lasciato il loro Paese

In diverse occasioni, i cittadini ucraini hanno avuto l'opportunità di offrire la loro gratitudine per il sostegno e l'aiuto ricevuto sia da coloro che combattono per il Paese sia dai rifugiati che hanno trovato un posto sicuro nei Paesi europei. Secondo i dati ufficiali, più di 6,4 milioni di rifugiati hanno lasciato il Paese.