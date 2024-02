Di Euronews

Il racconto di come i cittadini della regione ucraina occidentale che confina con l'Ungheria aiutano il fronte orientale impegnato nei combattimenti. Il supporto degli ungheresi non è scontato, ma i rapporti con gli ucraini sono buoni

L'oblast della Transcarpazia, in Ucraina, confina con quattro Paesi: Polonia, Slovacchia, Romania e Ungheria. Da qui molte realtà aiutano i cittadini in difficoltà a causa dei combattimenti che vanno avanti da due anni nell'Ucraina orientale. Gli aiuti arrivano anche dall'Ungheria dove molti temevano che la politica filo-russa del governo Viktor Orbán avrebbe messo ungheresi e ucraini l'uno contro l'altro, ma non è andata così.

L'ex allenatore di calcio Rudolf Balazhinec ha fondato sei anni fa l'organizzazione Famiglia di Cristo, dallo scoppio della guerra ha aiutato 120 rifugiati in tutto il Paese e sfama ogni giorno novemila persone. Rudolph ha detto ad Euronews che la ong ha più di 200 volontari in tre Paesi. Con gli aiuti umanitari, lui e il suo team hanno percorso 2,5 milioni di chilometri e cambiato motore 12 volte.

Ungheresi pronti ad aiutare gli ucraini

Secondo György Dunda, caporedattore del quotidiano locale ungherese Kiszo, Kárpáti Igaz Szó, icittadini della Transcarpazia sanno che la società ungherese è dalla loro parte, molti hanno inviato donazioni e persino 40 soldati ungheresi sono morti in guerra.

Il giornalista teme però che nel prossimo futuro le cose si faranno più complicate, perché il governo di Kiev cerca di sostituire le armi occidentali perse con la manodopera. Le mobilitazioni forzate lo dimostrano. Ma più soldati significa più violenza, sangue e morte. aggiunge Dunda. E l'Ucraina potrebbe non essere in grado di sopportare altra sofferenza.