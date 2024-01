Germania, migliaia di persone in piazza contro l'estrema destra

A Potsdam hanno manifestato contro i movimenti ultra-nazionalisti tedeschi anche il cancelliere Olaf Scholz e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock

Migliaia di persone si sono riunite domenica in Germania per manifestare contro l'estrema destra. A partecipare ad un corteo che si è tenuto nella città di Potsdam sono stati anche il cancelliere Olaf Scholz e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. A spingere in piazza i cittadini tedeschi è stata la notizia secondo la quale membri del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), ma anche due della moderata Cdu, hanno incontrato esponenti di gruppi dell'ultra-destra tedesca per discutere sul progetto che porterebbe all'espulsione di centinaia di migliaia di migranti.

"Contro i vecchi e i nuovi fascismi"

Si tratta di una proposta che ha suscitato forti polemiche in Germania, poiché rievoca scelte che hanno segnato in negativo la storia della nazione europea. Di qui le proteste, che, oltre a Potsdam, sono state organizzate anche a Berlino e Duisburg.

Baerbock ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca Dpa di aver partecipato alla manifestazione come una delle tante "che si battono per la democrazia e contro i vecchi e i nuovi fascismi". Similmente, il sindaco di Potsdam Mike Schubert ha dichiarato che "questi piani ricordano il capitolo più oscuro della storia tedesca".