Lo sciopero indetto per giovedì è il più grande della storia del Paese e venerdì ha portato in piazza migliaia lavoratori a Helsinki. Colpiti tutti i settori, in particolare istruzione e trasporti. Il governo accusa i sindacati: "Mafiosi"

In Finlandia giovedì, primo febbraio, è iniziato ufficialmente uno sciopero nazionale senza precedenti, probabilmente il più grande della storia del Paese. A Helsinki sono scesi in piazza decine di migliaia di lavoratori per protestare contro le riforme delle leggi sul lavoro proposte dal governo. Secondo le stime dei sindacati potrebbero partecipare allo sciopero, che terminerà venerdì sera, fino a trecentomila lavoratori provenienti da tutti i settori.

La Finlandia si ferma a causa dello sciopero

La protesta ha già causato importanti disagi alla vita quotidiana del Paese, in particolare nel settore dell'istruzione e in quello dei trasporti. Mercoledì hanno iniziato lo sciopero gli insegnanti d'asilo, la compagnia aerea nazionale Finnair, che ha cancellato 550 voli, e anche il traffico dei traghetti nel Mar Baltico ha subito disagi.

Giovedì lo sciopero ha interessato negozi di alimentari, fabbriche, traffico aereo, miniere, il settore dei trasporti e grandi aziende come Upm, Abb, Kone, Stora enso e John deere.

Scontro tra i sindacati e la politica

I principali sindacati finlandesi protestano per i tagli significativi al welfare e per la riscrittura delle regole sulla contrattazione collettiva. Il governo insiste che tali riforme sono indispensabili per mantenere l'economia competitiva e sostenibile.

Diversi ministri e membri del Partito di Coalizione Nazionale hanno accusato i sindacati di aver corrotto i lavoratori, che sarebbero stati pagati per partecipare alle manifestazioni e che sarebbero stati anche minacciati in caso di mancata partecipazione alle azioni sindacali.

Lo sciopero arriva nel bel mezzo della campagna elettorale per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Finlandia, previsto per l'11 febbraio. Molte iniziative sono previste anche per la prossima settimana.