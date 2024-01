Vince il primo turno elettorale il conservatore Alexander Stubb. Secondo l'indipendente, Pekka Haavisto. Uno dei due sarà il nuovo presidente della Finlandia dopo il ballottaggio del prossimo 11 febbraio

PUBBLICITÀ

L'ex premier conservatore Alexander Stubb, con quasi il 100% dei voti scrutinati, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali che si sono tenute domenica in Finlandia. Dietro di lui, il candidato verde Pekka Haavisto, che contenderà dunque l'elezione a Stubb nel ballottaggio del prossimo mese.

Secondo lo spoglio, Stubb ha ottenuto il 27,2 per cento dei voti contro il 25,8 per cento dell'ex ministro degli Esteri, Haavisto. Segue distaccato di qualche punto, al 19 per cento, il presidente del Parlamento finlandese e leader di estrema destra, Jussi Halla-aho.

L'affluenza è stata del 74,9%, secondo dati provvisori, su 4,5 milioni di finlandesi aventi diritto al voto. "Abbiamo ottenuto il tipo di risultato che volevamo, ne sono grato e ne sento la responsabilità" ha dichiarato Stubb, 55 anni, dopo la pubblicazione delle prime proiezioni alla televisione pubblica Yle.

"Questo è davvero un grande risultato" ha detto invece il 65enne Haavisto . "Andiamo avanti a tutta velocità verso il secondo turno" che si terrà l'11 febbraio.

I candidati per la successione del presidente in carica Sauli Niinistö erano nove, sei uomini e tre donne. In Finlandia, il presidente della Repubblica ha tra le sue prerogative la guida della politica estera, un ruolo cruciale dopo le recenti tensioni al confine con la Russia e l'adesione del Paese alla Nato.