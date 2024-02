Tre morti e tre feriti: è il bilancio provvisorio del grave incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere di un supermercato a Firenze. Due operai sono ancora sotto le macerie

È di almeno tre morti il bilancio, ancora provvisorio, del grave incidente sul lavoro avvenuto poco prima delle 9 di questa mattina a Firenze. Una trave di cemento è caduta nel cantiere per la costruzione di un nuovo supermercato della catena Esselunga, in via Mariti, nel quadrante nord-occidentale del capoluogo toscano.

Tre operai feriti, due in gravi condizioni

Altre tre persone sono state estratte vive dalle macerie, si tratta di tre operai di 37, 48 e 51 anni, tutti di nazionalità rumena, chesono stati trasportati in ospedale: due di loro si trovano in gravi condizioni, secondo quanto indicato dal personale medico. Si cercano però ancora altre due persone: secondo quanto riferito dai soccorritori presenti sul posto, è possibile che anche loro siano deceduti a causa dello schianto.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che al momento dell'incidente erano presenti sul cantiere circa 50 lavoratori. La tragedia avrebbe potuto essere dunque ancora peggiore, anche per via di un minibus con dei bambini a bordo che stava passando nei pressi del cantiere proprio nel momento in cui si è verificato il crollo della trave di cemento.

Messaggio di cordoglio di Giorgia Meloni. Cgil, Cisl e Uil proclamano uno sciopero generale

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio pubblicato sul social network X: "A nome mio e del governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia".

A reagire sono stati anche le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, che hanno indetto uno sciopero generale in Toscana per denunciare i rischi che corrono quotidianamente molti lavoratori. Nel corso del 2021, secondo i dati dell'istituto statistico Eurostat, in Italia sono stati 601 i morti sul lavoro: quasi due ogni giorno. Soltanto la Francia, nello stesso anno, ha registrato dati peggiori in Europa.