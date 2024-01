Kiev, i familiari dei prigionieri ucraini temono che il disastro aereo possa interrompere gli scambi

PUBBLICITÀ

Mosca e Kiev continuano a scambiarsi accuse sullo schianto dell'aereo da trasporto militare, avvenuto in una zona rurale della regione russa di Belgorod, che confina con l'Ucraina.

Secondo la Russia, l'Il-76 abbattuto dalle forze di Kiev trasportava prigionieri di guerra ucraini. Sebbene gli investigatori abbiano trovato i registratori di volo un giorno dopo l'incidente, sono poche le speranze che le circostanze siano chiarite in maniera univoca. Le autorità russe hanno dichiarato che tutte le 74 persone a bordo, tra cui 65 prigionieri di guerra, sei membri dell'equipaggio e tre militari russi, sono morte.

Prigionieri a bordo, i dubbi ucraini

L'Ucraina ha risposto mettendo in dubbio la presenza di prigionieri di guerra a bordo e sostenendo che l'aereo potesse rappresentare una minaccia. Senza menzionare l'incidente, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha dichiarato che avrebbe preso di mira qualsiasi aereo militare russo, ritenuto in grado di trasportare missili, soprattutto in prossimità del confine.

In considerazione del fatto che a livello politico non ci sono né certezze né schiarite, i familiari dei soldati temono che il disastro aereo possa interrompere i negoziati per il rilascio dei prigionieri di guerra. Già da tempo molti ucraini non avevano notizie dei loro cari, in prigionia da mesi.

Le preoccupazioni dei parenti dei prigionieri

Il fratello di Yevheniia Synelnyk è in detenzione da oltre un anno e mezzo.

Synelnyk è una rappresentante dell'associazione delle famiglie dei difensori di Azovstal, creata nel giugno del 2022, dopo che circa 2.500 militari ucraini si sono arresi alla Russia durante l'assedio dell'acciaieria di Azovstal a maggio.

Secondo l'associazione, circa 1.500 combattenti dell'acciaieria sono in mano ai russi. Altre migliaia di combattenti, catturati in altre battaglie, sono detenuti in Russia, hanno detto i funzionari ucraini. Yevheniia Synelnyk afferma che i parenti dei prigionieri sono estremamente preoccupati perché chi è riuscito a tornare a casa ha parlato di torture e abusi.

Adesso, molte famiglie temono anche che gli scambi si fermino, ha detto Synelnyk. I soldati che tornavano di solito condividevano con i parenti dei prigionieri tutte le informazioni che avevano sulle altre persone in detenzione. L'ultima volta che ha saputo qualcosa di suo fratello è stato un anno fa.

La testimonianza di chi è tornato

Illia, 21 anni, ex prigioniero di guerra, che usa il nome di battaglia Smurf e non ha fornito il suo cognome per motivi di sicurezza, partecipa alle manifestazioni settimanali per sensibilizzare sulla sorte dei soldati ucraini detenuti in Russia.

Ricorda vividamente il suo ultimo giorno nella colonia penale di Kamensk-Shakhtinsky, nella regione di Rostov. Era il 15 febbraio 2023 quando sentì leggere il suo nome ad alta voce. Non sapeva di essere stato incluso nelle liste di scambio. Ha viaggiato per tre ore con altri prigionieri, è stato bendato e trasportato in aereo per circa altre quattro ore. Poi ancora in autobus sino al punto di incontro.

Dopo il suo ritorno, ha affrontato la riabilitazione, ma il ricordo dei dieci mesi di prigionia non si affievolisce. Di recente ha iniziato a perdere peso e i medici non riescono a trovare il motivo. Ora pesa solo 44 chilogrammi (97 libbre).

Futuri scambi di prigionieri

Nel frattempo, il difensore civico ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, ha chiesto l'accesso al sito dell'incidente aereo agli esperti internazionali e ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a fornire informazioni. "Non abbiamo assolutamente nulla da nascondere", ha dichiarato ai giornalisti.

Lubinets ha detto di non poter prevedere come l'incidente influenzerà i futuri scambi di prigionieri di guerra.