La notizia è stata confermata dal ministero della Difesa russo, a bordo anche sei membri dell'equipaggio e tre accompagnatori. Da chiarire la dinamica dell'incidente

Un aereo militare russo Ilyushin Il-76 è precipitato nella regione russa di Belgorod, che confina con l'Ucraina nord-orientale.

"A bordo c'erano 65 militari ucraini prigionieri portati a Belgorod per uno scambio, 6 membri dell'equipaggio dell'aereo e 3 accompagnatori", ha riferito il ministero della Difesa russo, che ha aggiunto che “una commissione si è recata sul luogo dell’incidente aereo per stabilire le cause del disastro”.

L'aereo abbattuto dalle forze ucraine

Mentre è ancora difficile verificare le informazioni che continuano ad arrivare, Kiev afferma che l'Il-76 è stato abbattuto dalle forze ucraine.

Lo Stato Maggiore ucraino, citato dal sito web Ukrainska Pravda, ha dichiarato che l'aereo trasportava missili per i sistemi di difesa aerea S-300 della Russia. Non ha fatto riferimento a prigionieri di guerra.

Un video condiviso sui social media ha mostrato l'abbattimento di un aereo seguito da un'esplosione vicino al villaggio di Yablonovo, a settanta chilomentri a nord est di Belgorod, intorno alle 11.00 ora locale (08:00 GMT).

Secondo Ria Novosti, i prigionieri ucraini "stavano per essere trasportati nella regione di Belgorod per lo scambio", anche se ciò non può essere confermato.

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha dichiarato che il Cremlino era al corrente dell'incidente, ma non ha voluto entrare nei dettagli.