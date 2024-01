Aereo abbattuto a Belgorod: scambio di accuse tra Mosca e Kiev

Di Euronews

Il presidente russo commenta i primi risultati delle analisi dopo l'abbattimento dell'aereo militare in Russia, al confine con l'Ucraina. Putin sostiene che Kiev sapeva dello scambio dei militari, ma le autorità ucraine respingono le accuse

Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato l'abbattimento dell'aereo militare a Belgorod, al confine con l'Ucraina. Sono stati registrati, intanto, nuovi pesanti bombardamenti russi la notte tra giovedì e venerdì sulla riva destra del Dnepr nella regione di Kherson e nella regione di Sumy. Mentre negli Stati Uniti è scontro tra il presidente Joe Biden e i repubblicani per gli aiuti a Kiev.

Putin: "Kiev sapeva dei prigionieri a bordo dell'aereo"

Il presidente Putin ha diffuso venerdì, durante un incontro con studenti, i primi risultati dell'indagine di Mosca sull'incidente di un aereo militare da trasporto che, a suo dire, le forze di Kiev avrebbero abbattuto nonostante fossero state informate della presenza di prigionieri di guerra ucraini a bordo. Nelle sue prime osservazioni pubbliche sull'incidente di mercoledì, Putin ha ripetuto i commenti precedenti dei funzionari russi, secondo i quali "tutto era stato pianificato" per uno scambio di prigionieri quel giorno, quando il trasporto militare IL-76 è precipitato in una zona rurale della regione russa di Belgorod con 65 prigionieri di guerra ucraini a bordo.

"Sapendo che i prigionieri di guerra erano a bordo, hanno attaccato questo aereo. Non so se l'abbiano fatto di proposito o per errore, per sconsideratezza", ha detto Putin accusando Kiev. Le autorità della regione di Belgorod, che confina con l'Ucraina, hanno dichiarato che tutte le 74 persone a bordo dell'aereo, compresi sei membri dell'equipaggio e tre militari russi, sono rimaste uccise quando il velivolo si è schiantato in un'enorme palla di fiamme.

Putin non ha però aggiunto alcun dettaglio a sostegno dell'accusa di colpevolezza dell'Ucraina, avanzata anche da altri funzionari russi. "Ci sono le scatole nere, ora tutto sarà raccolto e diffuso", ha detto il capo del Cremlino. "Chiederò alla commissione investigativa di rendere pubbliche, nella misura massima possibile, tutte le circostanze di questo crimine, in modo che la gente in Ucraina sappia cosa è realmente accaduto".

Kiev: Mosca non ha chiesto uno spazio aereo sicuro

Le autorità ucraine hanno confermato che mercoledì era previsto uno scambio di prigionieri, ma hanno detto che era stato annullato. Hanno messo in dubbio la presenza di prigionieri di guerra sull'IL-76 e hanno avanzato le proprie teorie sull'accaduto. Non hanno poi detto se i loro militari abbiano abbattuto l'aereo, ma hanno chiesto un'indagine internazionale. Secondo Kiev, l'aereo poteva rappresentare una minaccia. Mosca non avrebbe inoltre chiesto di mantenere sicuro uno specifico spazio aereo per un certo periodo di tempo, come è stato fatto per i precedenti scambi di prigionieri. Mykola Oleshchuk, comandante delle forze aeree ucraine, ha descritto le affermazioni di Mosca come "propaganda russa dilagante". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un'indagine internazionale.

Attacchi a Kherson e Sumy

Proseguono gli scontri tra le forze di Mosca e Kiev nelle zone orientali e meridionali dell'Ucraina. Danneggiati edifici residenziali, un centro commerciale e un asilo durante gli attacchi di venerdì a Novotiahynka e Kherson. Una donna di 54 anni è rimasta ferita. Secondo le autorità ucraine due presunti missili S-300 sono stati lanciati contro la città dell'Ucraina meridionale. Anche il distretto di Beryslav è stato colpito.

A Bilopillia, nella regione orientale di Sumy, è stato danneggiato un edificio residenziale, una casa privata, un'auto, un gasdotto a bassa pressione e linee elettriche. Nessuno è rimasto ferito. L'esercito russo ha bombardato il territorio della regione, registrando 75 attacchi. Squadre investigative ed esperti di esplosivi hanno lavorato sul posto. Gli inquirenti hanno aperto un procedimento penale ai sensi dell'articolo 438 del Codice penale ucraino "Violazione delle leggi e degli usi di guerra". In totale, nella notte del 26 gennaio, i militari russi hanno sparato quattro volte contro le zone di confine e gli insediamenti della regione di Sumy. Sono state registrate 16 esplosioni. Bombardate le comunità di Vorozhba, Bilopillia e Druzhkovka.Il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha detto venerdì che le forze russe hanno lanciato 13 attacchi con armi di precisione a lungo raggio e veicoli aerei senza pilota contro le strutture infrastrutturali militari ucraine dal 20 gennaio al 26 gennaio 2024.

Ucraini premiati per l'abbattimento dei droni Shahed

Il comandante delle Forze congiunte delle Forze armate dell'Ucraina, Serhii Naiev, ha premiato i difensori della 117ª Brigata di difesa territoriale con il distintivo "Per il servizio e il valore di terzo grado" per aver abbattuto i droni Shahed sulla regione di Sumy. In totale, durante l'ultimo attacco di droni alla regione di Sumy, la sera del 17 gennaio e la notte del 18 gennaio, le forze di difesa di Sumy hanno distrutto sei droni Shahed. Due di essi hanno colpito l'unità di Serhii Naiev.

Scontro tra Biden e repubblicani su aiuti a Ucraina controllo confini

Venerdì il presidente Joe Biden ha fatto pressione sul Congresso affinché accetti l'accordo bipartisan del Senato per abbinare le misure di controllo delle frontiere agli aiuti all'Ucraina, ma lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, ha detto che il compromesso sulla politica dei confini e dell'immigrazione potrebbe essere "morto all'arrivo" nella sua camera.

In una dichiarazione rilasciata venerdì, Biden ha detto che le politiche proposte sarebbero "la serie di riforme più dure e più giuste per proteggere il confine che abbiamo mai avuto nel nostro Paese". Si è inoltre impegnato a utilizzare una nuova autorità di emergenza per "chiudere il confine" non appena potrà firmare la legge.