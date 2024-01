248 militari russi per 230 prigionieri di guerra ucraini: si tratta del primo scambio in quasi cinque mesi e del 49° da quando Mosca ha avviato la sua "operazione speciale"

È l'unico canale di dialogo rimasto aperto tra Russia e Ucraina. Attraverso lo scambio di prigionieri la diplomazia riprende la scena, questa volta attraverso la mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Nelle scorse ore Mosca e Kiev hanno dunque acconsentito al più grande scambio di prigionieri da quando il conflitto è cominciato, nel febbraio 2022: 248 militari russi per 230 prigionieri di guerra ucraini.

Si tratta del primo scambio in quasi cinque mesi e del 49° da quando Mosca ha avviato la sua "operazione speciale", come spiega il difensore civico per i diritti umani dell'Ucraina, Dmytro Lubinets.

Alcuni degli ucraini rilasciati erano prigionieri dal 2022. Tra loro figurano alcuni di coloro che hanno combattuto nelle battaglie miliari per l'Ucraina all'Isola dei Serpenti e in difesa della città ucraina di Mariupol.

I funzionari russi non hanno fornito altri dettagli sullo scambio.

Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha attribuito il successo dell'operazione alle "forti relazioni di amicizia tra gli EAU sia con la Federazione Russa che con la Repubblica Ucraina".

Gli Emirati hanno mantenuto stretti legami economici con Mosca, nonostante le sanzioni occidentali e le pressioni sulla Russia dopo l'invasione del 2022.

Gli attacchi ucraini alle città russe di confine

Per il resto la guerra continua: sempre mercoledì, Mosca ha dichiarato di aver abbattuto 12 missili lanciati contro una delle sue regioni meridionali al confine con l'Ucraina.

La situazione nella città russa di confine di Belgorod, che ha subito due bombardamenti mercoledì mattina, "rimane tesa", ha dichiarato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, scrivendo su Telegram.

"I sistemi di difesa aerea hanno funzionato" ha detto Gladkov, promettendo maggiori dettagli sui possibili danni dopo aver ispezionato l'area nel corso della giornata, che fa parte della settimana di vacanza del Capodanno in Russia.

L'Ucraina e le munizioni a grappolo

L'Ucraina ha sparato due missili Tochka-U e sette razzi contro la regione nella tarda serata di martedì, seguiti da sei missili Tochka-U e sei razzi Vilkha mercoledì, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

Il sistema missilistico Tochka-U, di fabbricazione sovietica, ha una gittata fino a 120 chilometri e una testata armata con munizioni a grappolo, in parte ricevute dagli Stati Uniti.

Nel mirino di Kiev le città russe di confine

Il lato russo della frontiera è stato oggetto di attacchi sempre più frequenti. Per tutta la durata della guerra, i villaggi di confine sono stati sporadicamente presi di mira dal fuoco dell'artiglieria ucraina, dai razzi, dai colpi di mortaio e dai droni. Nelle ultime ore, mentre la Russia lanciava la più grande offensiva di missili e droni contro le città ucraine, le truppe di Kiev hanno puntato contro il capoluogo regionale di Belgorod, che si trova a circa 100 chilometri a nord di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina.

Belgorod, con una popolazione di circa 340.000 abitanti, è la più grande città russa vicina al confine. Può essere raggiunta da armi relativamente semplici e mobili come i lanciarazzi multipli. Sabato, il bombardamento di Belgorod ha ucciso 25 persone, tra cui cinque bambini, in uno dei colpi più letali sul suolo russo dall'invasione su larga scala di Mosca. Un altro civile è stato ucciso martedì.

"Vogliono intimidirci e creare incertezza all'interno del nostro Paese", ha detto il presidente Vladimir Putin, promettendo di intensificare le ritorsioni.

La Russia ha recentemente intensificato i suoi attacchi a lungo raggio contro le città ucraine, utilizzando anche missili Kinzhal che possono volare a 10 volte la velocità del suono. Sembra che le forze del Cremlino stiano prendendo di mira l'industria della difesa ucraina, ha dichiarato mercoledì il ministero della Difesa del Regno Unito.

L'assalto ha spinto i funzionari di Kiev a chiedere agli alleati occidentali di fornire ulteriore supporto alla difesa aerea.

La Nato ha annunciato mercoledì che aiuterà i Paesi membri ad acquistare fino a 1.000 missili guidati terra-aria Patriot, in un accordo che potrebbe costare circa 5,5 miliardi di dollari. Ciò potrebbe consentire ai membri dell'alleanza di inviare all'Ucraina altri sistemi di difesa.