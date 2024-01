L'esercito israeliano ha dichiarato di aver accerchiato la città meridionale di Khan Younis. Le agenzie internazionali denunciano l'assedio dei tre principali ospedali della città. Gli Stati Uniti condannano il bombardamento del centro dell'Unrwa, dove sono rifugiate decine di migliaia di persone

Mercoledì l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver "accerchiato" la città meridionale di Khan Younis dopo due giorni di pesanti combattimenti, in quello che i funzionari israeliani hanno descritto come l'ultimo grande assalto di terra dell'offensiva nella Striscia di Gaza, prima di passare a operazioni di "minore intensità" volte a sradicare Hamas.

Israele ha ordinato ai residenti di evacuare una zona del centro che comprende i tre principali ospedali della città che in questi giorni sono stati circondati dai combattimenti e dai bombardamenti israeliani: Nasser, al Amal e al Khair.

Medici senza frontiere conferma che l'ospedale Nasser "è assediato" dalle forze israeliane, mentre la Mezzaluna rossa palestinese, che gestisce l'ospedale al Amal, parla di un "coprifuoco totale" imposto dall'Idf intorno alla struttura, che ha intrappolato all'interno il suo personale.

Oltre 400mila persone sfollate a Khan Younis

A Khan Younis, prima del conflitto scoppiato il 7 ottobre, vivevano circa 88mila palestinesi, ma attualmente ospita circa 425mila persone sfollate dal resto della Striscia di Gaza. Si ritiene che solo nell'ospedale Nasser si rifugino 18mila persone, a cui si aggiungono 850 pazienti.

"Nessuno può entrare o uscire da Nasser a causa dei bombardamenti in corso", ha denunciato l'Ocha, l'agenzia delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, citando i medici che hanno anche riferito che il personale sta scavando tombe nel terreno della struttura "a causa del gran numero di vittime". Secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, il fuoco israeliano ha ucciso oltre 25.700 palestinesi a Gaza e ne ha feriti 63.740.

L'attacco al centro dell'Unrwa

Sale a nove vittime e almeno 75 feriti il bilancio del bombardamento che mercoledì ha colpito un centro di addestramento dell'Unrwa a Khan Younis, dove hanno trovato rifugio decine di migliaia di persone.

Come riportato dagli alti funzionari dell'agenzia Onu, due carri armati israeliani hanno colpito uno degli edifici del centro, dove erano accampate ottocento persone. Il direttore Thomas White denuncia come l'accesso al centro delle squadre delle Nazioni Unite sia negato da due giorni dall'esercito israeliano, che blocca la strada per raggiungerlo.

"Il complesso è chiaramente contrassegnato come struttura Onu e le sue coordinate sono state condivise con le autorità israeliane come facciamo per tutte le nostre strutture. Ancora una volta un palese disprezzo delle regole fondamentali della guerra", ha commentato su X il commissario generale dell'Unrwa Philippe Lazzarini, secondo il quale il numero delle vittime potrebbe salire.

Gli Stati Uniti hanno espresso particolare preoccupazione per l'episodio. "Deploriamo l'attacco di oggi al centro di addestramento delle Nazioni Unite di Khan Younis", ha dichiarato il vice portavoce del dipartimento di Stato Vedant Patel durante il punto stampa quotidiano. "Me lo avete sentito dire prima, avete sentito il segretario di Stato dirlo prima. I civili devono essere protetti e la natura protetta delle strutture delle Nazioni Unite deve essere rispettata", ha aggiunto Patel.

Dopo le critiche degli Stati Uniti, Israele ha negato la responsabilità delle sue forze e ha suggerito che Hamas potrebbe aver lanciato i proiettili. L'Idf ha detto di aver avviato un'indagine ma di aver già determinato che le sue forze aeree e di artiglieria non sono responsabili.

Mercoledì le forze israeliane hanno colpito anche una scuola a Khan Younis che ospitava centinaia di sfollati ferendo gravemente otto persone, mentre cinque sono state uccise in un attacco a una moschea a Rafah, la città più a sud della Striscia.

Le pressioni sul governo israeliano per la liberazione degli ostaggi

Mercoledì decine di manifestanti hanno montato un'altra protesta a Tel Aviv per chiedere al governo di liberare i circa 130 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. I dimostranti hanno bloccato il traffico sull'autostrada Ayalon, un'arteria centrale della capitale, provocando un intervento della polizia.

Secondo i media israeliani, la protesta è avvenuta mentre in Qatar, su iniziativa degli Stati Uniti, è in corso un'altra trattativa per raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi, ma Hamas "starebbe temporaneamente rinviando" i negoziati.

Intanto, mercoledì il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato che i membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) sono seriamente intenzionati ad avviare colloqui su una soluzione alla crisi israelo-palestinese che preveda la creazione di uno Stato palestinese.