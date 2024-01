Di Euronews

Aumenta il numero dei Paesi che hanno sospeso i fondi all'Agenzia dell'Onu dopo il presunto coinvolgimento di alcuni suoi operatori nell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Gli Usa: "L'Unrwa non è un'organizzazione terroristica"

Altri paesi si sono aggiunti all'elenco delle Nazioni che hanno deciso di sospendere temporaneamente i finanziamenti all'Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. Sabato, Gran Bretagna, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svizzera e Finlandia si sono unite a Stati Uniti, Australia e Canada.

I finanziamenti sono sospesi e non bloccati definitivamente, fino alla fine delle indagini sull'accusa secondo cui alcuni operatori dell'Unrwa avrebbero aiutato Hamas nella preparazione dell'attacco contro Israele del 7 ottobre.

L'Onu chiede che vengano riattivati ​​gli aiuti

Domenica il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha invitato i Paesi a continuare a finanziare l'Unrwa. Guterres ha detto che l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi sarà costretta a ridurre gli aiuti a più di due milioni di palestinesi a partire da febbraio. Il segretario generale dell'Onu ha poi aggiunto che dei 12 dipendenti sospettati, nove sono stati immediatamente licenziati, uno è stato accertato morto e “l’identità degli altri due è in fase di chiarimento”. Ha detto che tutti saranno ritenuti responsabili, anche attraverso procedimenti penali.

"I presunti atti ripugnanti di questi membri dello staff devono avere delle conseguenze", ha affermato Guterres in una nota. "Ma le decine di migliaia di uomini e donne che lavorano per l'Unrwa, molti dei quali si trovano in alcune delle situazioni più pericolose per gli operatori umanitari, non dovrebbero essere penalizzati", ha aggiunto.

Gli Stati Uniti: "L'Unrwa non è un'organizzazione terroristica"

Gli Stati Uniti, il principale sponsor delle Nazioni Unite e il primo a sospendere i finanziamenti all'Unrwa, insistono sul fatto che non vi è motivo di definire l'intera agenzia una "organizzazione terroristica". Tuttavia, a seconda dei risultati dell’indagine, il modo in cui Washington distribuisce i soldi potrebbe essere rivisto, in particolare con un maggiore controllo sulla spesa dei fondi. Allo stesso tempo, il segretario generale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Hussein Al Sheikh, ha invitato i Paesi ad annullare la loro decisione poiché pone “grandi rischi politici e umanitari”.

Cos'è l'Unrwa

L'agenzia dell'Onu è stata creata nel 1949 e la sua missione è fornire tutti i tipi di aiuto ai rifugiati palestinesi e proteggere i loro diritti. In precedenza, la direzione dell'Unrwa aveva annunciato che l'agenzia aveva licenziato “diversi” lavoratori sospettati di aiutare Hamas. Il numero dei sospettati non è stato precisato, secondo la Casa Bianca potrebbe essere "una decina". Il capo dell'agenzia, Philippe Lazzarini, ha insistito sul fatto che i sospettati, una volta dimostrato il loro presunto coinvolgimento, dovranno essere ritenuti pienamente responsabili e addirittura perseguiti penalmente. L'Unrwaha tredicimila dipendenti a Gaza, quasi tutti palestinesi. Fornisce servizi di base, dall'assistenza sanitaria all'istruzione, alle famiglie palestinesi fuggite o espulse da quello che oggi è Israele. Ha ampliato le sue operazioni durante la guerra, gestendo rifugi che ospitano centinaia di migliaia di sfollati.

Netanyahu ripete che la sua missione è porre fine ad Hamas

Nonostante gli apparenti progressi, sabato sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito in una conferenza stampa televisiva che la guerra continuerà fino alla “completa vittoria”, compresa la sconfitta di Hamas. Israele sostiene che i militanti sono radicati nella popolazione locale. Israele afferma che la sua offensiva aerea e terrestre a Gaza ha ucciso più di 9.000 militanti.

L’offensiva ha causato una distruzione diffusa nel nord di Gaza, dove Israele afferma di aver in gran parte smantellato Hamas. I combattimenti sono ora concentrati nella città meridionale di Khan Younis e in un gruppo di campi profughi costruiti nel centro di Gaza risalenti al 1948.