Di Euronews

Disagi alla viabilità a causa delle forti nevicate che si sono abbattute in Francia e in Belgio. Fiocchi di neve anche a Parigi

PUBBLICITÀ

Nuova ondata di freddo in Francia e Belgio: neve e ghiaccio hanno causato in diverse aree problemi alla circolazione. Caduti fiocchi bianchi anche a Parigi.

Immagini satellitari mostrano la neve nel nord della Francia

Giovedì in Francia è stata diramata l’allerta arancione, poi ritirata, per il rischio neve e gelo, con lo stop dei trasporti pubblici in alcune zone e l’invito alla popolazione a restare a casa. Ancora numerosi i dipartimenti francesi ancora in allerta gialla. Nella notte tra mercoledì e giovedì sono caduti fiocchi di neve anche a Parigi: le foto dei monumenti imbiancati della capitale francese hanno fatto il giro del mondo.

Anche nel Belgio sud-orientale sono stati registrati disagi soprattutto per gli automobilisti: allerta rossa in Vallonia per la situazione delle strade a causa delle forti nevicate e delle previsioni meteorologiche instabili. In diverse zone della regione la neve ha raggiunto gli 11 centimetri, tra le più abbondanti nevicate degli ultimi dieci anni.