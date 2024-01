Di Euronews

La tempesta Isha ha colpito il Regno Unito e l'Irlanda con raffiche di vento e nubifragi. Migliaia le persone rimaste senza elettricità, voli e treni cancellati

Nubifragi e venti fino a 140 km orari: la tempesta Isha si è abbattuta sul Regno Unito e sull'Irlanda lasciando migliaia di persone senza elettricità nel nord dell'Inghilterra e in Scozia.

Gli aggiornamenti per la giornata di lunedì del Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito

I disagi della tempesta Isha

La tempesta Isha ha provocato numerosi disagi alla popolazione: dalle migliaia di alberi caduti, ai black out elettrici fino alle cancellazioni di voli e alla sospensione del traffico ferroviario e marittimo. A causa dei forti venti a Glasgow e a Belfast molti aerei sono stati dirottati.

In Irlanda i media locali hanno riferito di oltre un centinaio di edifici crollati, migliaia le abitazioni ancora senza elettricità, soprattutto nella parte occidentale del Paese. Diverse le strade impraticabili: due i morti in incidenti stradali, un motociclista nella contea di Mayo e una donna in quella di Louth.