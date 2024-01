Di Euronews

Allerta meteo in Germania: forti nevicate e ghiaccio costringono a cancellare centinaia di voli in diversi aeroporti tedeschi

Il servizio meteorologico tedesco prevede forti nevicate e formazione di ghiaccio con impatti sul traffico ferroviario e aereo soprattutto nel sud-ovest della Germania.

Voli e treni cancellati

Le forti nevicate previste per oggi e domani e la formazione di ghiaccio hanno costretto molte compagnie aeree a cancellare centinaia di voli in diversi aeroporti tedeschi e a chiedere ai cittadini di rinviare i viaggi non essenziali.

All'aeroporto di Francoforte, il più grande della Germania, sono stati cancellati più di cinquecento voli, a Monaco oltre 250. Chiuso per oggil'aeroporto di Saarbrücken, nell'ovest del Paese, cancellazioni e ritardi sono stati registrati anche negli aeroporti di Düsseldorf e Colonia.

Le ferrovie nazionali Deutsche Bahn hanno soppresso numerosi collegamenti a lunga percorrenza e hanno annunciato che i treni ad alta velocità viaggeranno ad un massimo di 200 km orari a causa delle condizioni meteorologiche estreme.