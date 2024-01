Di Euronews

La neve e il freddo stanno causando gravi disagi alla viabilità e al traffico aereo in gran parte dell'Europa centrale e settentrionale. A Oslo chiude l'aeroporto per il maltempo, a Francoforte cancellati più di 700 voli. Stato di allerta anche in Francia e Belgio

Il maltempo e la neve stringono l'Europa centrale e settentrionale in una morsa, causando disagi alla viabilità con ritardi per il traffico aereo e ferroviario.

In Danimarca, la neve abbondante e il forte vento hanno causato diversi incidenti in tutto il Paese questo mercoledì, che hanno causato il blocco di diverse strade. Il traffico ferroviario è stato ridotto. La polizia ha consigliato alle persone di lavorare da casa o di rimandare gli appuntamenti previsti per questo mercoledì.

In Norvegia, soprattutto a Oslo e nel sud del Paese, la forte neve sta creando gravi disagi, soprattutto al traffico stradale, a causa di una serie di incidenti che hanno portato alla chiusura di alcune strade. Nella capitale, gli autobus sono stati fermati e il traffico ferroviario ha subito ritardi. L'aeroporto di Oslo è stato chiuso. Anche in questo caso, la polizia ha consigliato alle persone di rimanere a casa.

La situazione in Europa centrale

In Francia, mercoledì mattina, i quattro dipartimenti della regione Lorena (Mosella, Meurthe-et-Moselle, La Meuse e Vosges) sono stati posti in allerta arancione a causa di neve e pioggia gelata. Sono stati segnalati numerosi incidenti e anche il trasporto pubblico è stato colpito, con il servizio rallentato. Méteo France ha emesso un'allerta arancione per la regione di Parigi martedì a causa delle gravi condizioni meteorologiche. Questo ha portato le autorità a diramare diverse restrizioni stradali.

Il Lussemburgo belga è attualmente in allerta rossa a causa della pioggia gelata. Una situazione non si vedeva nel paese dal 2017 e che ha forti ripercussioni sul traffico stradale, in particolare per quanto riguarda i camion.

In Germania a Francoforte,una delle destinazioni più frequentate d'Europa, circa700 voli sono stati cancellati su 1030 previsti, a causa delle condizioni meteorologiche estreme. A Monaco di Baviera circa 250 voli non sono decollati, un terzo dei voli totali in arrivo e in partenza non sono decollati. Forti nevicate e piogge gelate hanno causato ritardi e cancellazioni anche in altri aeroporti tedeschi. Sulle strade si sono verificati diversi incidenti, creando il caos in alcune città. In gran parte del sud del Paese era in vigore l' allarme rosso. Si prevede che i disagi continueranno anche nella giornata di giovedì.