Di Euronews

La morsa del maltempo fa tremare tutta l'Europa. In Francia diramata l'allerta meteo arancione per la neve e il ghiaccio, caos in dieci regioni. Nel Nord Europa le temperature glaciali segnano nuovi record. In Danimarca mai cosi tanta neve, campi da golf usati per sciare

PUBBLICITÀ

Non si ferma l'ondata di maltempo che sta stringendo l'Europa in una morsa. La neve sta provocando il caos per le macchine e il traffico in tutta la Francia, con Parigi e la Normandia particolarmente colpite.

Martedì, Météo France ha diramato l'allerta arancione in dieci regioni per neve e grandine. Queste includono Calvados, Eure, Essonne, Isère, Manche, Orne, Savoia, Alta Savoia e Yvelines.

Le condizioni delle strade sono pericolose, soprattutto nella regione dell'Île-de-France, dove il traffico è interrotto. Anche nel centro di Caen, in Normandia, la giornata è complicata per gli automobilisti.

Freddo record in Nord Europa

La regione di Nordmarka, della capitale norvegese Oslo, ha registrato la temperatura più bassa di sempre con -31,1 gradi Celsius. Diverse stazioni sciistiche hanno dovuto chiudere in Norvegia, mentre gli allevatori di renne hanno dovuto sfidare il freddo e lavorare a -46 gradi Celsius

In Danimarca nell'ultimo decennio non c'è mai stata tanta neve come quella di questi giorni e le temperature sono scese fino a venti gradi sotto lo zero. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale Dmi il mezzo metro di neve misurato il 4 gennaio è infatti il livello più alto in Danimarca dal gennaio 2011.

Il freddo record ha causato numerosi disagi alla viabilità in molte aree del Paese a causa di ghiaccio e neve sulle strade.

Il 3 gennaio scorso a Kvikkjokk-Årrenjarka, nella Lapponia svedese, il termometro è sceso fino a -43,6 gradi. Secondo l'agenzia di stampa svedese Tt è la temperatura più fredda registrata nel Paese a gennaio dal 1999, quando era arrivata a 49 gradi sotto zero.

Campi da golf convertiti in piste da sci in Danimarca

Ma mentre alcuni sono alle prese con le difficoltà causate dal meteo, altri approfittano della neve per divertirsi.

Nella Selandia settentrionale, alcuni danesi hanno tirato fuori gli sci da fondo per divertirsi con la neve in aree altrimenti utilizzate come campi da golf o sentieri per passeggiate nella foresta.

"Ora abbiamo semplicemente delle buone attrezzature e molte persone nella foresta, cosa che prima non c'era", spiega Lars Wachmann, forestale dell'Agenzia danese per la natura Himmerland.