Nei Paesi Bassi stop a smartphone e tablet in classe

A partire dal 2024 gli studenti dei Paesi Bassi non potranno più utilizzare i dispositivi mobili a scuola. La misura è stata introdotta dal governo per evitare ulteriori distrazioni e migliorare l'apprendimento

Presto gli alunni olandesi non potranno più utilizzare i telefoni cellulari in classe. Dal primo gennaio entrerà in vigore il divieto di smartphone, tablet e dispositivi simili introdotto dal governo durante l'estate.

Secondo l'esecutivo olandese, questi dispositivi distraggono l'attenzione degli alunni e abbassano notevolmente il loro rendimento scolastico. Inoltre si ritiene che senza i telefoni i ragazzi avrebbero potuto imparare a leggere di più e meglio.

La decisione del governo è arrivata l'estate scorsa, ma già prima alcune scuole obbligavano gli alunni a riporre i telefoni negli armadietti per tutta la durata della giornata scolastica.