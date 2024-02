Paesi Bassi: aperte due culle per la vita ad Amsterdam e Rotterdam

Eric Gay/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

neonato - Diritti d'autore Eric Gay/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

neonato - Diritti d'autore Eric Gay/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Attivate negli ospedali di Amsterdam e di Rotterdam due culle per la vita. Le strutture sono nate per consentire alla mamme di affidare i neonati in anonimato, per evitare l'abbandono per strada