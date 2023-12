Di Euronews

Le forti nevicate hanno causato blocchi e rallentamenti su decine di strade e linee ferroviarie in molti Paesi dell'Europa centrale. Voli cancellati all'aeroporto di Monaco. In Svizzera e Austria si temono valanghe

PUBBLICITÀ

Le forti nevicate hanno complicano la vita di migliaia di cittadini dell'Europa centrale questo fine settimana. Germania, Austria e Svizzera sono i Paesi più colpiti dagli eventi meteorologici estremi.

L'aeroporto di Monaco in Germania è fermo. Al momento tutti i voli sono stati cancellati almeno fino alle 6 di domenica.

Le abbondanti nevicate hanno provocato forti rallentamenti del traffico in Baviera e gravi interruzioni del servizio ferroviario, decine i collegamenti cancellati o in ritardo.

Aereo bloccato all'aeroporto di Monaco di Baviera Karl-Josef Hildenbrand/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Decine i collegamenti ferroviari alterati in Germania a causa delle estreme condizioni meteorologiche Lukas Barth/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

I pericolosi eventi climatici hanno, inoltre, complicato il traffico su strade e ferrovie in tutta la Repubblica Ceca. In alcune località è stata interrotta anche la fornitura di energia elettrica.

In Austria e Svizzera sono stati lanciati degli allarmi per il pericolo valanghe. Anche in Italia si temono eventi simili. Il maltempo ha investito le regioni del nord nelle aree al confine. In Trentino le piogge hanno causato allagamenti e smottamenti che hannocomportato la chiusura di alcune strade ora in fase di riapertura.