Weekend di fenomeni estremi in tutta l'Europa orientale: bufere di neve, forti venti e piogge si sono abbattute in Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Grecia, Turchia e Italia

PUBBLICITÀ

Freddo, vento, temperature gelide e forti piogge in gran parte dell'Europa orientale hanno provocato danni, disagi alla viabilità e due decessi.

Nella regione rumena della Moldavia, un uomo di 40 anni è morto dopo che il veicolo su cui viaggiava è uscito fuori strada e si è schiantato contro un albero.

A Roma, a causa di forti venti, sono rimaste ferite sei persone e una ottantenne ha perso la vita schiacciata da un olmo caduto in strada. Diverse le segnalazioni dei cittadini: oltre 300 gli interventi per rami e alberi spezzati dal vento nella capitale in un solo giorno.

Romania e Balcani sotto zero

Allerta meteo nelle contee di Costanza, Tulcea, Brăila, Buzău, Călăraşi e Ialomița per bufere di neve e vento forte. Le temperature già invernali scenderanno sotto lo zero in gran parte della Romania, mentre nella zona costiera di Constanța e Tulcea le raffiche di vento hanno superato i 100 km /h. Decine di località sono senza elettricità e molte strade sono state chiuse.

In Bulgaria neve e vento hanno mandato in tilt il traffico in diverse regioni, le temperature sono scese drasticamente anche in Serbia dove in alcune aree le condizioni meteorologiche hanno causato interruzioni di energia elettrica.

La situazione in Grecia e Turchia

Previste forti nevicate a Istanbul e piogge torrenziali nella regione orientale del Mar Nero, in diverse città costiere della Turchia come Izmir e Antalya il mare è straripato, sabato è stato registrato un tornado a Mugla, nel sud-ovest del Paese. Il livello di minaccia arancione è stato annunciato dalle autorità turche per domenica 26 novembre in 44 delle 81 province, e il livello giallo è stato dichiarato in altre 20 province a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Dopo le violenti piogge in Grecia, la tempesta Bettina si sta gradualmente affievolendo: i forti venti di questi giorni hanno però impedito la partenza di numerosi traghetti.