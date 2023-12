Di Euronews

L'accordo è stato reso operativo e stanno arrivando i primi finanziamenti

I Paesi della Cop28 hanno adottato la creazione di un "Fondo per le perdite e i danni", per aiutare le nazioni più povere e in via di sviluppo a far fronte ai cambiamenti climatici.

Molti governi hanno già annunciato i loro contributi, tra cui 100 milioni di dollari dagli Emirati Arabi Uniti, che ospitano la Cop28, almeno 51 milioni di dollari dal Regno Unito, 17,5 milioni di dollari dagli Stati Uniti e 10 milioni di dollari dal Giappone. L'Unione europea ha promesso 245,39 milioni di dollari, tra cui 100 promessi dalla Germania.

Gli annunci ufficiali degli importi sono attesi dai leader dei Paesi, che dovrebbero essere comunicati venerdì.

Finanziamenti da definire

L'entità del fondo non è stata fissata. L'inviato speciale per il clima di Barbados sostiene che "questo fondo deve essere di 100 miliardi di dollari all'anno", circa la metà di tutti i programmi di aiuto del mondo. Altri studi sostengono che le perdite e i danni causati dal clima nei Paesi in via di sviluppo sono già superiori a 400 miliardi di dollari all'anno.

L'accordo per la creazione del fondo è stato accolto come un segnale positivo inviato proprio all'inizio di Cop28. Il rappresentante delle Nazioni Unite Stephane Dujarric lo ha definito "uno strumento essenziale per garantire la giustizia climatica alle persone più vulnerabili".

I Paesi devono ancora concordare tutti i documenti necessari, ma si spera che questo processo possa essere completato entro la fine del vertice.