Crisi climatica, la risposta della Cop28 è un compromesso: le reazioni

Clima: tra la delusione di molti e la parziale soddisfazione di altri, la COP28 va in archivio. "Un buon compromesso è stato raggiunto" dice l'inviato Usa, Kerry

Il testo finale della Cop28 è stato salutato come un compromesso e molti partecipanti al vertice sul clima ne hanno evidenziato le lacune, in particolare per quanto riguarda il linguaggio relativo all'abbandono dei combustibili fossili.

Kerry: "L'accordo sul clima è un compromesso importante"

John Kerry, inviato degli Stati Uniti per il clima, ha sottolineato in ogni caso l'importanza dell'accordo: "È chiaro che molti, moltissimi qui avrebbero voluto un linguaggio più chiaro sulla necessità di iniziare a ridurre i combustibili fossili in questo decennio critico. Ma sappiamo che questo è stato un compromesso tra molte parti".

L'accordo prevede che la transizione avvenga in modo da arrivare a zero emissioni di gas serra nel 2050.

Per raggiungere la soglia concordata, l'intesa prevede che si raggiunga il picco massimo di emissioni di carbonio entro il 2025, ma lascia un margine di manovra a singole nazioni come la Cina per conseguire il risultato più tardi.

"Vorremmo sottolineare che l'uso di qualsiasi combustibile di transizione deve essere allineato con l'obiettivo 1,5 gradi Celsius (2,7 gradi Fahrenheit), il che significa che se le persone aderiscono a questo, giocheranno un ruolo nel facilitare lo sforzo per eliminare in gran parte i combustibili fossili nei nostri sistemi energetici entro il 2050", ha aggiunto Kerry.

I timori delle nazioni insulari

Le piccole nazioni insulari, che sono tra le più colpite dal cambiamento climatico, hanno espresso chiaramente la loro delusione per il testo: "Siamo giunti alla conclusione che la correzione di rotta necessaria non è stata assicurata- ha dichiarato Anne Rasmussen, negoziatore principale di Samoa - ciò di cui avevamo davvero bisogno era un cambio di passo esponenziale nelle nostre azioni e nel nostro sostegno".

Germania: "L'accordo è solo l'inizio"

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha condiviso le preoccupazioni delle isole, ma ha detto che per l'Ue l'accordo della Cop28 è "solo il punto di partenza".

Più di 100 nazioni avevano chiesto che la graduale eliminazione dei combustibili fossili fosse esplicitamente menzionata nel testo. La loro delusione è stata condivisa dagli attivisti per il clima che hanno inscenato una veglia durante tutta la conferenza negli Emirati Arabi Uniti.