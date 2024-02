Di euronews

Le forti piogge hanno causato disagi e inondazioni nella città degli Emirati arabi uniti. L'allerta meteo è prevista fino almeno a martedì pomeriggio

Lunedì forti piogge hanno causato allagamenti e bloccato le strade in alcune aree di Dubai. Le auto sono rimaste intrappolate nell'acqua stagnante perché i sistemi di drenaggio non sono riusciti a far fronte alle precipitazioni copiose.

Il Centro nazionale emiratino di meteorologia ha emesso un'allerta meteo per molte città degli Emirati Arabi Uniti, valida fino a mezzogiorno di martedì. La polizia di Dubai ha utilizzato i telefoni cellulari per inviare avvisi di sicurezza, invitando i residenti a stare lontani dalle spiagge e dalle valli e a fare attenzione alla guida.

Le autorità hanno anche incoraggiato le scuole e le aziende a passare all'apprendimento e al lavoro a distanza.