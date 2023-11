Di Euronews

Il Paese africano è leader mondiale nel settore. Nel 2017 ha vietato la produzione, la vendita e l'uso delle buste di plastica usa e getta

I delegati internazionali sono in Kenya da lunedì con la speranza di produrre un trattato epocale per combattere l'inquinamento globale da plastica. Nel Paese africano, che è leader mondiale nella lotta all'usa e getta e nel 2017 ha vietato la produzione, la vendita e l'uso delle buste di plastica, sono presenti rappresentanti delle nazioni, delle imprese petrolchimiche e attivisti per l'ambiente.

Gli ambientalisti chiedono un accordo vincolante per ridurre la produzione di plastica di almeno il 75% entro il 2040.

Un lungo percorso

L'incontro di Nairobi è il terzo di un programma compresso di cinque incontri che mira a completare i negoziati entro la fine del prossimo anno.

"L'urgenza di affrontare l'inquinamento da plastica non può essere sopravvalutata", ha dichiarato Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez, presidente del comitato negoziale, presso la sede del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente a Nairobi. "Per fare la differenza nella misura richiesta, dobbiamo lavorare collettivamente".

Il presidente del Kenya William Ruto ha definito il trattato "il primo domino" di una svolta verso l'inquinamento da plastica. I negoziati sono stati messi a dura prova dalle preoccupazioni per i ritardi nella discussione del problema della plastica. Nell'ultima tornata di colloqui a Parigi, le trattative si sono arenate per circa due giorni perché alcuni Paesi hanno ostacolato le discussioni.

Il mondo produce circa 400 milioni di tonnellate di rifiuti plastici all'anno e meno del 10 per cento di essi viene riciclato.Ogni anno almeno 14 milioni di tonnellate finiscono negli oceani, mentre un numero ancora maggiore si accumula nelle discariche.