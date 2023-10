Terremoto in Afghanistan: sale ad oltre 1.000 il bilancio dei morti

Di Euronews

Oltre 1.000 i morti provocati dal terremoto che questo sabato ha colpito l'Afghanistan. Le autorità talebane aggiornano i bilanci e l'ONU mette in guardia: "Centinaia le abitazioni crollate e cifre destinate a crescere"

Di ormai più di 1.000 morti, secondo un portavoce delle autorità talebane, il bilancio del terremoto che questo sabato, in Afghanistan, ha colpito la provincia occidentale di Herat. Centinaia i feriti confermati anche da fonti mediche, mentre accelera caccia ai sopravvissuti, con scavi che si concentrano sotto le macerie delle oltre 450 abitazioni crollate.

L'ufficio ONU per gli affari umanitari, da cui proviene la stima, metteva già ieri in guardia da numeri purtroppo destinati a crescere, a causa della povertà di infrastrutture, difficoltà a organizzare i primi soccorsi e black-out telefonico, che nelle prime cruciali ore dopo il sisma ha rallentato le comunicazioni. La prima scossa, che l'ufficio sismologico statunitense ha misurato in una magnitudo di 6.3, è poi stata seguita da un'altra, appena poco meno potente, che ha prodotto danni altrettanto gravi. La devastazione prodotta ricorda il forte terremoto che a giugno dello scorso anno aveva devastato l'est montagnoso del Paese e provocato oltre 1.000 morti e 1.500 feriti.