Afghanistan. Terremoto nell'ovest: decine di feriti e vittime

Terremoto in Afghanistan. Scossa di magnitudo 6.3 nella provincia di Herat. Un portavoce dei servizi di emergenza: decine di feriti e vittime

Paura e vittime in Afghanistan per un forte terremoto nell'ovest del Paese. Nella giornata di sabato, l'ufficio sismologico statunitense ha registrato una prima scossa di magnitudo 6.3, con epicentro a una quarantina di chilometri dalla città di Herat, poi seguita da un'altra scossa di assestamento, poco meno potente. Nessun commento su vittime e danni, in un primo momento, da parte delle autorità talebane. Un portavoce dei servizi per la gestione delle emergenze ha però riferito all'agenzia di stampa tedesca DPA che ci sarebbero decine di feriti e almeno quindici morti.