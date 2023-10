Di Euronews

Un nuovo terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito l'Afghanistan a distanza di quattro giorni dal sisma che ha causato più di mille morti nella provincia di Herat. Danni alle strutture ma non ci sono vittime

Un altro forte terremoto ha colpito la provincia di Herat, nell'Afghanistan occidentale, alle 5:40 di mercoledì mattina. La scossa è arrivata appena quattro giorni dopo il sisma letale che ha lasciato migliaia di persone senza tetto.

In molti dormivano ancora in tenda all'aperto e anche per questo il nuovo terremoto di magnitudo 6,3 non ha fatto vittime. La scossa è andata però ad aggravare i danni materiali ed economici di una popolazione già duramente colpita.

Abdul Rahman, residente della provincia di Herat: "Tutte le case sono state distrutte, non ci sono state vittime tra la gente, ma le nostre pecore e le nostre cose sono andate perdute".

Un bilancio rivisto

Il bilancio dei morti del terremoto di sabato, è stato abbassato da almeno 2.mila a più di mille. E Secondo l'Oms, la maggior parte delle vittime sono state donne e bambini.

All'ospedale regionale di Herat, i feriti arrivati questa mattina sono stati curati all'aperto ma la maggior parte non versa in gravi condizioni.

I soccorritori continuano però a scavare alla ricerca di sopravvissuti e corpi rimasti sotto le macerie dei precedenti terremoti. le scosse hanno completamente distrutto sei villaggi nel distretto rurale di Zenda Jan e più di 12mila persone sono rimaste senza casa secondo le Nazioni Unite