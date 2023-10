Di Euronews

Dopo i missili lanciati da Hamas da Gaza, non si placa la rappresaglia israeliana sulla Striscia. Il bilancio provvisorio è di centinaia di morti e migliaia di feriti da entrambe le parti

Non si ferma la rappresaglia di Israele. Continuano gli attacchi aerei sulla striscia di Gaza in risposta alle migliaia di missili lanciati da Hamas dall'enclave palestinese.

I combattimenti sono in corso anche a terra, in 22 località nel sud del Paese secondo quanto dichiarato dall'esercito israeliano. E con il passare del tempo cresce anche il numero delle vittime da entrambe le parti.

Secondo gli utlimi dati, i morti israeliani sono almeno 250, più di 1.100 i feriti. mentre decine di persone sono state portate a gaza e tenute in Ostaggio. Il bilancio descrive il più grave attacco degli ultimi decenni nella storia di Israele.

La rappresaglia su Gaza

Un costo umano non meno grave per la popolazione palestinese. A causa dei raid israeliani sono morte almeno 232 persone e quasi 1.700 sono rimaste ferite, ha dichiarato il ministero della Salute di Gaza.

Un attacco israeliano ha distrutto un grattacielo nel centro di Gaza City. La Palestine Tower, di 14 piani, era la sede di uffici collegati ad Hamas e alla Jihad islamica. Ma ospitava anche decine di famiglie che hanno avuto dieci minuti di preavviso per evacuare. La distruzione non ha causato vittime.

Lo stato di Guerra

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il Paese è "in guerra" e ha mobilitato migliaia di riservisti. Dai banchi dell'opposizione Yair Lapid si è detto disposto a creare un governo di unità nazionale per affrontare l'emergenza.

Tel Aviv ha anche annunciato il il taglio della fornitura elettrica a Gaza, che dipende da israele e dalle importazioni di carburante per il suo approvvigionamento energetico.

Le reazioni

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha detto al segretario di Stato statunitense Antony Blinken che "l'ingiustizia" nei confronti dei palestinesi sta facendo esplodere il conflitto con Israele, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa.

In una telefonata, Abbas ha anche detto che l'escalation in corso è dovuta alle "pratiche dei colonialisti e delle forze di occupazione israeliane, e all'aggressione contro i luoghi sacri dell'Islam e della cristianità.

Il presidente statunitense Joe Biden ha condannato gli attacchi di Hamas e ribadito la vicinanza del suo Paese a Israele: "In questo momento di tragedia, voglio dire ad [Hamas], al mondo e ai terroristi di tutto il mondo: Gli Stati Uniti sono al fianco di Israele. Israele ha il diritto di difendere se stesso e il suo popolo, punto e basta. Non c'è mai una giustificazione per gli attacchi terroristici e il sostegno della mia amministrazione alla sicurezza di Israele è solido e incrollabile".