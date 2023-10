Hamas attacca da Gaza. Israele mobilita i riservisti: "Siamo in guerra"

Di Euronews

Raid aerei israeliani su Gaza, dopo attacchi di Hamas sul suo territorio. Il premier Netanyahu mobilita i riservisti: "Siamo in guerra". Pronta solidarietà a Israele da diversi paesi europei: "Ha pieno diritto a difendersi contro il terrorismo"

Netanyahu mobilita i riservisti: "Siamo in guerra"

PUBBLICITÀ

"Siamo in guerra". Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu mobilita i riservisti, dopo una serie di attacchi condotti sul territorio dello Stato ebraico da parte di gruppi armati di Hamas, in provenienza da Gaza. Decine gli aerei che l'aviazione militare israeliano ha confermato di aver mobilitato contro numerosi obiettivi del movimento islamista.

Un portavoce del governo ha quantificato in 2500 i razzi lanciati da Gaza sul suolo israeliano nelle ultime ore. Un politico locale avrebbe inoltre perso la vita, nel corso di scontri con gruppi armati in provenienza dalla Striscia. Nella mattinata di domenica, media israeliani riportavano un bilancio di 280 feriti, 30 dei quali in condizioni gravi.

Solidarietà dall'Europa: "Israele ha pieno diritto a difendersi dal terrorismo"

Tra le prime a levarsi, nella comunità internazionale, sono state le voci di Francia e Germania, che con due comunicati praticamente in fotocopia, hanno espresso solidarietà a Israele, ribadito il suo pieno diritto a "difendersi contro il terrorismo" e "condannato con fermezza" gli attacchi da Gaza.