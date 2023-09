Borrell a sorpresa visita Odessa

L'alto rappresentante degli affari esteri e della sicurezza Josep Borrell ripete che l'Europa resta al fianco dell'Ucraina

L'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell ha effettuato questo sabato una visita a sorpresa alla città portuale ucraina di Odessa. Borrell, ha ripetutot che l'UE sosterrà l'Ucraina nella sua lotta per recuperare la sua integrità territoriale.

Così Borrell: "La mia presenza qui a Odessa è per mostrare come stiamo sostenendo l’Ucraina con il nostro sostegno militare ed economico, la nostra attività politica e diplomatica per cercare la pace, ma una pace giusta che preservi l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina".

La visita di Borrell arriva un anno dopo che la Russia ha formalizzato l’annessione di parti di quattro regioni ucraine: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Ma anche Vladimir Putin cerca di rispondere con la propaganda: "La scelta libera e inequivocabile dei nostri fratelli e sorelle è stata sostenuta con tutto il cuore dal popolo russo. Difendendo i nostri compatrioti nel Donbass e nella Novorossiya, difendiamo la Russia stessa".

La macchina della propaganda russa intanto ha organizzato nella Piazza Rossa a Mosca un concerto dedicato al primo anniversario dell'annessione dei territori ucraini.