Di Euronews Agenzie: AP

La perdita di gas a basso costo dalla Russia ha avuto un ruolo importante nella cattiva performance economica tedesca, ma anche le decisioni prese negli anni del boom sono ora messe in discussione

Sino a poco tempo fa la Germania ha accumulato un successo economico dopo l'altro, dominando i mercati globali dei prodotti di fascia alta come le auto di lusso e i macchinari industriali, vendendo così tanto al resto del mondo che metà della sua economia si reggeva sulle esportazioni.

Il tasso di occupazione era alto e le casse statali erano in salute mentre gli altri Paesi europei affogavano nel debito, e si scrivevano libri su ciò che si potesse imparare dalla Germania.

Ora non più.

Adesso la Germania è la principale economia sviluppata con la peggiore performance al mondo, e sia il Fondo Monetario Internazionale che l'Unione Europea prevedono che anche quest'anno la prestazione sarà al ribasso.

Ciò fa seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alla perdita del gas naturale a basso costo di Mosca - uno shock senza precedenti per le industrie tedesche ad alta intensità energetica, a lungo la centrale manifatturiera dell'Europa.

L'improvviso calo dell'economia più grande d'Europa ha scatenato un'ondata di critiche, di malumori e di dibattiti sulla strada da seguire.

La Germania rischia la "deindustrializzazione", poiché gli alti costi dell'energia e l'inazione del governo su altri problemi cronici sono la premessa minacciosa alle delocalizzazioni, ha dichiarato Christian Kullmann, amministratore delegato della grande azienda chimica tedesca Evonik Industries AG.

CEO Christian Kullmann of German specialty chemicals company Evonik Industries looks to Essen city centre AP Photo/Martin Meissner

Dal suo ufficio al 21° piano nella città di Essen, nella Germania occidentale, Kullmann indica i simboli del successo di un tempo, nella storica regione industriale della Valle della Ruhr: le ciminiere degli impianti metallurgici, i giganteschi cumuli di rifiuti delle miniere di carbone ormai chiuse, l'enorme raffineria di petrolio della BP e il vasto impianto di produzione chimica della Evonik.

Oggi, l'ex regione mineraria è un simbolo della transizione energetica, costellata di turbine eoliche e spazi verdi.

La perdita del gas naturale russo a basso costo, necessario per alimentare le fabbriche, "ha danneggiato dolorosamente il modello di business dell'economia tedesca", ha detto Kullmann.

Dopo che la Russia ha tagliato la maggior parte del suo gas all'Unione europea, il governo tedesco ha chiesto a Evonik di mantenere in funzione la sua centrale a carbone del 1960 ancora per qualche mese.

L'azienda sta abbandonando l'impianto per passare a due generatori a gas che in seguito potranno funzionare a idrogeno, nell'ambito dei piani per diventare neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2030.

Una soluzione discussa: un tetto ai prezzi dell'elettricità industriale, finanziato dal governo per sostenere la transizione alle energie rinnovabili.

La proposta del vice-cancelliere Robert Habeck, dei Verdi, ha incontrato la resistenza del cancelliere Olaf Scholz, socialdemocratico, e del partner di coalizione favorevole alle imprese, i Liberi Democratici. Gli ambientalisti sostengono che prolungherebbe la dipendenza dai combustibili fossili.

Kullmann è favorevole: "Sono state decisioni politiche sbagliate a sviluppare e influenzare questi alti costi energetici. E non è possibile che ora l'industria tedesca e i lavoratori tedeschi debbano pagare il conto".

Il prezzo del gas è all'incirca raddoppiato rispetto al 2021, danneggiando le aziende che ne hanno bisogno per mantenere vetro e metalli fusi 24 ore: il proceso necessario alla produzione di vetro, carta e rivestimenti metallici utilizzati negli edifici e nelle automobili.

Un secondo colpo è arrivato quando il partner commerciale chiave, la Cina, ha subito un rallentamento dopo diversi decenni di forte crescita economica.

Questi shock esterni hanno messo a nudo le crepe nelle fondamenta della Germania, ignorate durante gli anni dei successi. Tra le criticità anche il ritardo nell'uso della tecnologia digitale, in seno al governo e alle imprese, e il lungo processo di approvazione dei progetti di energia rinnovabile, di cui c'è grande bisogno.

Altre considerazioni evidenti: Il denaro che il governo aveva a disposizione era in parte dovuto ai ritardi negli investimenti in strade, rete ferroviaria e internet rurale ad alta velocità. La decisione del 2011 di chiudere le rimanenti centrali nucleari tedesche è stata messa in discussione dalle preoccupazioni per i prezzi e la scarsa disponibilità dell'elettricità. Le aziende devono far fronte a una grave carenza di manodopera qualificata, con un numero di posti di lavoro vacanti che ha raggiunto il record di poco meno di due milioni.

Il governo ha ammesso di aver commesso un errore nell'affidarsi alla Russia per la fornitura affidabile di gas attraverso i gasdotti Nord Stream sotto il Mar Baltico, che sono stati chiusi e danneggiati a causa della guerra.

Ora i progetti di energia pulita sono rallentati da un'ampia burocrazia e da resistenze locali. I limiti di distanza dalle abitazioni mantengono la costruzione annuale di turbine eoliche a un numero ad una sola cifra nella regione meridionale della Baviera.

Una linea elettrica da 10 miliardi di euro, che porta l'energia eolica dal nord all'industria del sud, ha subito ritardi a causa della resistenza politica alle antiestetiche torri. L'interramento della linea significa il completamento nel 2028 invece che nel 2022.

Nel frattempo, le aziende ad alta intensità energetica stanno cercando di far fronte allo shock dei prezzi.

La Drewsen Spezialpapiere, che produce carta per passaporti, francobolli e cannucce di carta, ha acquistato tre turbine eoliche nei pressi del suo stabilimento nel nord della Germania per coprire circa un quarto del suo fabbisogno esterno di energia elettrica, abbandonando il gas naturale.

L'azienda produttrice di vetro speciale Schott AG ha sperimentato la sostituzione del gas con l'idrogeno, privo di emissioni, nell'impianto in cui produce vetro in vasche che raggiungono i 1.700 gradi Celsius.

Ha funzionato, ma solo su piccola scala, con l'idrogeno fornito da camion. Sarebbero necessarie quantità massicce di idrogeno prodotto con energia elettrica rinnovabile e consegnato tramite condutture, che ancora non esistono.

Scholz ha chiesto che la transizione energetica assuma i caratteri dell'urgenza. La stessa impiegata per installare quattro terminali galleggianti di gas naturale in pochi mesi per sostituire il gas russo perduto. Il gas naturale liquefatto che arriva ai terminali via nave dagli Stati Uniti, dal Qatar e da altri Paesi è più costoso delle forniture russe via gasdotto, ma lo sforzo ha mostrato cosa può fare la Germania.

Tuttavia, i litigi tra i membri della coalizione di governo sul tetto ai prezzi dell'energia e su una legge che impedisce la costruzione di nuovi forni a gas hanno esasperato gli imprenditori.

La Germania si è compiaciuta durante il "decennio d'oro" della crescita economica nel periodo 2010-2020, secondo Holger Schmieding, capo economista della banca Berenberg. Schmieding, che in un'autorevole analisi del 1998 aveva definito la Germania "il malato d'Europa", ritiene che oggi l'etichetta sarebbe eccessiva, considerando il basso tasso di disoccupazione e la solidità delle finanze pubbliche. Questo dà alla Germania spazio per agire, ma riduce la pressione per apportare cambiamenti.

Il passo immediato più importante, secondo Schmieding, sarebbe quello di porre fine all'incertezza sui prezzi dell'energia. Qualunque siano le politiche scelte, "sarebbe già un grande aiuto se il governo riuscisse a concordarle rapidamente, in modo che le aziende sappiano a cosa vanno incontro e possano pianificare di conseguenza, invece di ritardare le decisioni di investimento", ha detto.